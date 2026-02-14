Πεπεισμένοι οι ευρωπαίοι ότι ο Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με τοξίνη: Καταγγελία κατά της Ρωσίας στον ΟΑΧΟ

Πεπεισμένες ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε με θανατηφόρα τοξίνη ενώ κρατούνταν σε φυλακή της Αρκτικής δηλώνουν η Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία, σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν το Σάββατο.

Σύμφωνα με τις πέντε κυβερνήσεις, τα συμπεράσματά τους βασίζονται σε αναλύσεις δειγμάτων από τη σορό του ρώσου αντικαθεστωτικού, οι οποίες επιβεβαίωσαν «οριστικά» την παρουσία επιβατιδίνης. Πρόκειται για τοξίνη που εντοπίζεται σε δηλητηριώδεις βατράχους της Νότιας Αμερικής και δεν απαντάται φυσικά στη Ρωσία.

Οι χώρες ανακοίνωσαν επίσης ότι κατέθεσαν επίσημη καταγγελία κατά της Ρωσίας στον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), επικαλούμενες παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων. Στην ανακοίνωση, που εκδόθηκε στο Λονδίνο, επισημαίνεται ότι η Μόσχα θα πρέπει να λογοδοτήσει για «επανειλημμένες παραβιάσεις της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα» και, στην προκειμένη περίπτωση, για παραβίαση και της Σύμβασης για τα Βιολογικά και Τοξικά Όπλα. Παράλληλα, εκφράζεται ανησυχία ότι η Ρωσία δεν έχει καταστρέψει πλήρως τα αποθέματα χημικών όπλων της.

Ο Ναβάλνι πέθανε τον Φεβρουάριο του 2024 σε σωφρονιστικό κατάστημα στην Αρκτική, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης έπειτα από καταδίκη για εξτρεμισμό και άλλες κατηγορίες, τις οποίες ο ίδιος είχε αρνηθεί. Η ομάδα του και η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγορούν από την πρώτη στιγμή τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε τη δολοφονία του.

Στην κοινή τους δήλωση, οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες τονίζουν ότι ο θάνατός του επήλθε «ενώ τελούσε υπό κράτηση, γεγονός που σημαίνει ότι η Ρωσία είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να του χορηγήσει το δηλητήριο».

Σε ξεχωριστή παρέμβαση, η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ – η οποία συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου – δήλωσε ότι τα ευρήματα «ρίχνουν φως στο βάρβαρο σχέδιο του Κρεμλίνου να φιμώσει τη φωνή του Ναβάλνι».

Από την πλευρά της, η ρωσική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει κάθε ευθύνη για τον θάνατο του επικριτή του Κρεμλίνου.