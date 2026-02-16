Bloomberg: Στο τραπέζι η ένταξη της Σουηδίας στην Ευρωζώνη - «Τρέχουν» οι εξελίξεις με το ψηφιακό ευρώ

Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Σουηδία εγκατέλειψε δεκαετίες εξωτερικής πολιτικής και εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ. Τώρα εξετάζει μια ακόμη ιστορική μεταβολή: την υιοθέτηση του ευρώ.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, αν και η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, καταγράφεται μια διακριτική μετατόπιση, καθώς οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν αναδείξει πόσο εκτεθειμένες είναι οι μικρότερες οικονομίες σε μια εποχή ανταγωνισμού μεταξύ μεγάλων δυνάμεων.

Σημειώνεται ότι τα σημάδια αλλαγής στάσης απέναντι στο ενιαίο νόμισμα συνάδουν με μια νέα αυτοπεποίθηση για το ρόλο του ευρώ.

Οι υπουργοί Οικονομικών που συναντώνται σήμερα (16/2) το απόγευμα στις Βρυξέλλες αναμένεται να συζητήσουν το ζήτημα, εν μέσω αυξανόμενης έμφασης στη Φρανκφούρτη και τις Βρυξέλλες για την ενίσχυση του ενιαίου νομίσματος.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο (14/2), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε αλλαγές στο σύστημα επαναγοράς (repo), διευρύνοντάς το σχεδόν σε όλες τις ξένες χώρες, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση των αγοραστών στο ευρώ.

Μιλώντας στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι η κίνηση αυτή «ενισχύει τον ρόλο του ευρώ» και θα αυξήσει «την εμπιστοσύνη για επενδύσεις, δανεισμό και συναλλαγές σε ευρώ, με τη βεβαιότητα ότι θα υπάρχει πρόσβαση κατά τη διάρκεια αναταραχών στις αγορές».

Παρότι η πρόσφατη ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου δημιουργεί πιέσεις για τους εξαγωγείς, οι γεωπολιτικές αναταράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ενισχύσει την πεποίθηση ότι ίσως πρόκειται για τη στιγμή του ευρώ να πρωταγωνιστήσει.

Εξελίξεις και με το ψηφιακό ευρώ

Παράλληλα, επιταχύνονται οι συζητήσεις για το εδώ και καιρό προαναγγελθέν «ψηφιακό ευρώ». Σε ένα σημαντικό ορόσημο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν σε κοινή θέση για το ψηφιακό ευρώ το Δεκέμβριο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι και οι ευρωβουλευτές -οι οποίοι πρέπει τελικά να εγκρίνουν τη σχετική πολιτική- εμφανίζονται πιο θετικοί, μετά την έγκριση βασικής τροπολογίας την περασμένη εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις ενδέχεται να επισπεύσουν τη διαδικασία επιλογής διαδόχου για μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην Ευρώπη: αυτή του επικεφαλής της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι η θητεία της Λαγκάρντ ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027 και, υπό κανονικές συνθήκες, η απόφαση θα λαμβανόταν το επόμενο καλοκαίρι.

Ωστόσο, το ενδεχόμενο νίκης της Μαρίν Λε Πεν ή του προστατευόμενού της, Ζορντάν Μπαρντελά, στις γαλλικές εκλογές του Απριλίου 2027 θα μπορούσε να ωθήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες να επισπεύσουν την απόφαση, λόγω ανησυχιών σχετικά με τη στάση του Εθνικού Συναγερμού απέναντι στην ΕΚΤ.