Volkswagen: Σχέδιο για μείωση κόστους 20% έως το 2028 – Δεν κλείνουν εργοστάσια ακόμη
16:11 - 16 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η Volkswagen φέρεται να εξετάζει μείωση του κόστους κατά 20% έως τα τέλη του 2028, σύμφωνα με δημοσίευμα του Manager Magazin.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, ο διευθύνων σύμβουλος Όλιβερ Μπλούμε και ο οικονομικός διευθυντής Άρνο Άντλιτζ παρουσίασαν στα μέσα Ιανουαρίου, σε κλειστή σύσκεψη με ανώτατα στελέχη στο Βερολίνο, ένα σχέδιο εξοικονόμησης δαπανών.

Εκπρόσωπος της εταιρείας υπενθύμισε ότι ο όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα περιορισμού κόστους εδώ και τρία χρόνια, το οποίο έχει ήδη αποφέρει εξοικονομήσεις δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στην απορρόφηση εξωτερικών πιέσεων, όπως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αμερικανικοί δασμοί.

Παραμένει ωστόσο αδιευκρίνιστο σε ποιους τομείς θα επικεντρωθούν οι νέες περικοπές, με το Manager Magazin να επισημαίνει ότι ακόμη και το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων δεν αποκλείεται να εξεταστεί.

Σύμφωνα με το Reuters, η επικεφαλής του συμβουλίου εργαζομένων της Volkswagen, Ντανιέλα Καρβάλο, παρέπεμψε σε συμφωνία που επιτεύχθηκε στα τέλη του 2024 μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης, η οποία προβλέπει μέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με κοινωνικά αποδεκτό αντίκτυπο στο προσωπικό.

«Με αυτή τη συμφωνία, έχουμε ρητά αποκλείσει το κλείσιμο εργοστασίων και τις απολύσεις για λειτουργικούς λόγους», δήλωσε η Καρβάλο.

