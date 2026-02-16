Διεθνείς αντιδράσεις για τα ισραηλινά μέτρα στη Δυτική Όχθη - Για νέα κλιμάκωση κάνει λόγο η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει τα νέα μέτρα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης, τα οποία ενισχύουν τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς τα «νέα κλιμάκωση» της έντασης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανουάν Ελ Ανουνί, δήλωσε ότι η ισραηλινή απόφαση συνιστά περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της.

Επισημαίνεται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε διαδικασία καταχώρισης εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική γη», κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από αραβικές χώρες και επικριτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι επιταχύνει την προσάρτηση της παλαιστινιακής περιοχής.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η απόφαση, που ελήφθη αργά την Κυριακή (15/2), αποσκοπεί στη διαφανή και λεπτομερή αποσαφήνιση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για την επίλυση νομικών διαφορών. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη αντιμετώπισης «παράνομων καταχωρίσεων γης» σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Ιορδανία καταδίκασαν το μέτρο ως αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η απόφαση επιχειρεί να επιβάλει μια νέα νομική και διοικητική πραγματικότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, κάλεσε από τη μεριά της τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει, προκειμένου να αποτραπεί -όπως ανέφερε- η de facto έναρξη διαδικασίας προσάρτησης και η αποδυνάμωση των βάσεων ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Δημογραφικές επιπτώσεις και διεθνής ανησυχία

Σημειώνεται ότι οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν τη Δυτική Όχθη ως βασικό πυλώνα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους, ενώ κύκλοι της θρησκευτικής ακροδεξιάς στο Ισραήλ επιδιώκουν την πλήρη ενσωμάτωσή της. Την προηγούμενη εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόσθετα μέτρα -με τη στήριξη ακροδεξιών υπουργών- για την ενίσχυση του ελέγχου σε περιοχές που, βάσει των Συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990, διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα Εβραίων Ισραηλινών να αγοράζουν απευθείας γη στη Δυτική Όχθη, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ισραηλινές αρχές για τη διαχείριση ορισμένων θρησκευτικών χώρων σε περιοχές υπό παλαιστινιακό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν επίσης διεθνείς αντιδράσεις.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένων επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι παρατηρούνται ταχείς κινήσεις που στοχεύουν στη μόνιμη αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, με αποστέρηση γης και εξαναγκασμό κατοίκων σε αποχώρηση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφραστεί κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή συμβάλλει στην ασφάλεια του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε άμεση κριτική των πρόσφατων μέτρων, παρά τη διεθνή κατακραυγή.

Τέλος, εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ -που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ-περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί κατοικούν σε οικισμούς και φυλάκια στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Στην ίδια περιοχή ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ η ισραηλινή κατοχή χρονολογείται από το 1967.