ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Διεθνείς αντιδράσεις για τα ισραηλινά μέτρα στη Δυτική Όχθη - Για νέα κλιμάκωση κάνει λόγο η ΕΕ
Ειδήσεις
16:47 - 16 Φεβ 2026

Διεθνείς αντιδράσεις για τα ισραηλινά μέτρα στη Δυτική Όχθη - Για νέα κλιμάκωση κάνει λόγο η ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε το Ισραήλ να ανακαλέσει τα νέα μέτρα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς γης, τα οποία ενισχύουν τον έλεγχό του στη Δυτική Όχθη, χαρακτηρίζοντάς τα «νέα κλιμάκωση» της έντασης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανουάν Ελ Ανουνί, δήλωσε ότι η ισραηλινή απόφαση συνιστά περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, υπογραμμίζοντας πως η προσάρτηση της Δυτικής Όχθης παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της.

Επισημαίνεται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε διαδικασία καταχώρισης εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική γη», κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις από αραβικές χώρες και επικριτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι επιταχύνει την προσάρτηση της παλαιστινιακής περιοχής.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι η απόφαση, που ελήφθη αργά την Κυριακή (15/2), αποσκοπεί στη διαφανή και λεπτομερή αποσαφήνιση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων για την επίλυση νομικών διαφορών. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη αντιμετώπισης «παράνομων καταχωρίσεων γης» σε περιοχές υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αντιδράσεις από τον αραβικό κόσμο

Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Ιορδανία καταδίκασαν το μέτρο ως αντίθετο προς το διεθνές δίκαιο. Το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η απόφαση επιχειρεί να επιβάλει μια νέα νομική και διοικητική πραγματικότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υπονομεύοντας τις ειρηνευτικές προσπάθειες.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, κάλεσε από τη μεριά της τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει, προκειμένου να αποτραπεί -όπως ανέφερε- η de facto έναρξη διαδικασίας προσάρτησης και η αποδυνάμωση των βάσεων ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

Δημογραφικές επιπτώσεις και διεθνής ανησυχία

Σημειώνεται ότι οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν τη Δυτική Όχθη ως βασικό πυλώνα ενός μελλοντικού ανεξάρτητου κράτους, ενώ κύκλοι της θρησκευτικής ακροδεξιάς στο Ισραήλ επιδιώκουν την πλήρη ενσωμάτωσή της. Την προηγούμενη εβδομάδα, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόσθετα μέτρα -με τη στήριξη ακροδεξιών υπουργών- για την ενίσχυση του ελέγχου σε περιοχές που, βάσει των Συμφωνιών του Όσλο της δεκαετίας του 1990, διοικούνται από την Παλαιστινιακή Αρχή.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δυνατότητα Εβραίων Ισραηλινών να αγοράζουν απευθείας γη στη Δυτική Όχθη, καθώς και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στις ισραηλινές αρχές για τη διαχείριση ορισμένων θρησκευτικών χώρων σε περιοχές υπό παλαιστινιακό έλεγχο. Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν επίσης διεθνείς αντιδράσεις.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένων επιθέσεων Ισραηλινών εποίκων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Ο Ύπατος Αρμοστής του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βόλκερ Τουρκ, προειδοποίησε ότι παρατηρούνται ταχείς κινήσεις που στοχεύουν στη μόνιμη αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών, με αποστέρηση γης και εξαναγκασμό κατοίκων σε αποχώρηση.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένες Πολιτείες, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφραστεί κατά της προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα στην περιοχή συμβάλλει στην ασφάλεια του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε άμεση κριτική των πρόσφατων μέτρων, παρά τη διεθνή κατακραυγή.

Τέλος, εξαιρουμένης της ανατολικής Ιερουσαλήμ -που έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ-περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί κατοικούν σε οικισμούς και φυλάκια στη Δυτική Όχθη, οι οποίοι θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Στην ίδια περιοχή ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι, ενώ η ισραηλινή κατοχή χρονολογείται από το 1967.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Αυξήσεις κοντά στο 6% για τους δημοσίους υπαλλήλους
Ειδήσεις

Γερμανία: Αυξήσεις κοντά στο 6% για τους δημοσίους υπαλλήλους

«Έπεσε» το Χ: Προβλήματα πρόσβασης αναφέρουν οι χρήστες
Ειδήσεις

«Έπεσε» το Χ: Προβλήματα πρόσβασης αναφέρουν οι χρήστες

Πιερρακάκης: Ιστορική η συμμετοχή Καναδά στο Eurogroup - Μήνυμα για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας
Οικονομία

Πιερρακάκης: Ιστορική η συμμετοχή Καναδά στο Eurogroup - Μήνυμα για ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC
Ναυτιλία

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα
Ειδήσεις

ΠΟΥ: Καταγγέλλει ασφυκτικούς περιορισμούς στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες
Ειδήσεις

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ