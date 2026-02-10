Τραμπ: Αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ - Αντίδραση και από τη Βρετανία
Ειδήσεις
09:38 - 10 Φεβ 2026

Τραμπ: Αντίθετος στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ - Αντίδραση και από τη Βρετανία

Reporter.gr Newsroom
Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε τη Δευτέρα (9/2) στο πρακτορείο Reuters ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξακολουθεί να αντιτίθεται στην προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η τοποθέτηση αυτή ήρθε στον απόηχο της ανακοίνωσης ισραηλινών σχεδίων που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την περαιτέρω επέκταση των εβραϊκών εποικισμών στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός αξιωματούχος, χωρίς να κατονομαστεί, «μια σταθερή Δυτική Όχθη συμβάλλει στην ασφάλεια του Ισραήλ και συνάδει με τον στόχο της παρούσας κυβέρνησης για την επίτευξη ειρήνης στην περιοχή».

Τα μέτρα, τα οποία ανακοινώθηκαν την Κυριακή, προβλέπουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα Εβραίων Ισραηλινών να αποκτούν απευθείας ιδιοκτησία γης στη Δυτική Όχθη, καθώς και τη διεύρυνση του ισραηλινού ελέγχου σε περιοχές που σήμερα τελούν υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, δεν έχει διευκρινιστεί πότε ακριβώς θα τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι εγκρίθηκαν από το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας, ωστόσο δεν απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις για την υλοποίησή τους.

Επισημαίνεται ότι στη Δυτική Όχθη διαμένουν περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί σε οικισμούς και φυλάκια, που θεωρούνται παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ στην ίδια περιοχή ζουν περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι.

Νωρίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο κάλεσε το Ισραήλ να υπαναχωρήσει από τις αποφάσεις του. Σε επίσημη δήλωσή του, το Λονδίνο καταδίκασε έντονα την απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας να επεκτείνει τον έλεγχο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι κάθε μονομερής προσπάθεια μεταβολής της γεωγραφικής ή δημογραφικής πραγματικότητας της Παλαιστίνης είναι απαράδεκτη και αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, κάλεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει άμεσα τα συγκεκριμένα μέτρα.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την Τετάρτη.

