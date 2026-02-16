Υπό αμφισβήτηση από τους New York Times η υλοποίηση των δεσμεύσεων της CMA CGM προς τις ΗΠΑ
Ναυτιλία
18:27 - 16 Φεβ 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Σειρά ερωτημάτων ως προς την πρόοδο υλοποίησης των δεσμεύσεων της CMA CGM προς τις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν οι New York Times, επανεξετάζοντας τη συμφωνία που είχε ανακοινωθεί τον Μάρτιο του περασμένου έτους στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ της γαλλικής ναυτιλιακής και του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ως γνωστόν κατά τη συνάντηση εκείνη, η CMA CGM είχε δεσμευθεί να επενδύσει συνολικά 20 δισ. δολάρια στην αμερικανική οικονομία εντός τετραετίας, να παραγγείλει νέα πλοία σε αμερικανικά ναυπηγεία και να θέσει 20 πλοία υπό αμερικανική σημαία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι NY Times, μέχρι σήμερα η πραγματική επενδυτική δραστηριότητα διαμορφώνεται περίπου στο 1 δισ. δολάρια.

Η εταιρεία απο την πλευρά της επισημαίνει ότι έχει προχωρήσει σε κοινοπραξία με το επενδυτικό σχήμα Stonepeak, με στόχο πρόσθετες επενδύσεις ύψους 3,6 δισ. δολαρίων σε μελλοντικά έργα τερματικών σταθμών διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΗΠΑ. Δεν αποσαφηνίζεται, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί ο συνολικός στόχος των 20 δισ. δολαρίων εντός του συμφωνημένου χρονικού ορίζοντα, προσθέτουν οι NY Times.

Στο πεδίο της ναυπήγησης, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι δεν έχουν τοποθετηθεί παραγγελίες σε αμερικανικά ναυπηγεία. Επικαλούμενοι ανώνυμη πηγή με γνώση των επιχειρησιακών εκτιμήσεων της εταιρείας, οι NY Times σημειώνουν ότι το κόστος κατασκευής πλοίων στις ΗΠΑ κρίθηκε μη ανταγωνιστικό, καθιστώντας μια τέτοια επιλογή οικονομικά δυσχερή.

Αντίστοιχα περιορισμένη εμφανίζεται και η πρόοδος ως προς τη νηολόγηση πλοίων υπό αμερικανική σημαία, καθώς μέχρι σήμερα μόνο ένα επιπλέον πλοίο έχει ενταχθεί στο αμερικανικό νηολόγιο, σε σημαντική απόσταση από τον αρχικό στόχο των 20 πλοίων.

Οι NY Times εντάσσουν τις εξελίξεις αυτές στο ευρύτερο περιβάλλον της διεθνούς ναυτιλίας, όπου το αυξημένο κόστος σε ορισμένες δικαιοδοσίες συνδυάζεται με ενδείξεις εισόδου του κλάδου σε φάση κυκλικής επιβράδυνσης, με χαμηλότερους ναύλους και πίεση στην κερδοφορία.

Παρά το ενδεχόμενο επιτάχυνσης των κινήσεων της εταιρείας τα επόμενα χρόνια, η ανάλυση των NΥ Times καταγράφει επιφυλάξεις ως προς την πλήρη υλοποίηση των αρχικών δεσμεύσεων.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατηγικής για ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βάσης και της παρουσίας πλοίων υπό αμερικανική σημαία, τομείς που διατηρούν διαχρονικά χαρακτήρα στρατηγικής προτεραιότητας για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

