Νάγκελ: Τα ευρώ-stablecoins ενισχύουν την ευρωπαϊκή νομισματική αυτονομία

Τα stablecoins σε ευρώ μπορούν να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικό εργαλείο για φθηνές διεθνείς μεταφορές χρημάτων, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ευρώ, τόνισε ο Γιοακίμ Νάγκελ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bundesbank.

Μιλώντας τη Δευτέρα σε εκδήλωση του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Γερμανία, ο Νάγκελ επισήμανε ότι τα stablecoins μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες και επιχειρήσεις για διασυνοριακές πληρωμές με χαμηλό κόστος, ενισχύοντας παράλληλα την ανεξαρτησία της Ευρώπης στα συστήματα πληρωμών.

Παράλληλα, η αυξημένη προώθηση των κρυπτονομισμάτων από τον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει ανησυχίες ότι τα δολαριοκεντρικά stablecoins θα μπορούσαν να κερδίσουν έδαφος στην Ευρώπη, απειλώντας τις τράπεζες της ευρωζώνης και τη νομισματική της κυριαρχία.