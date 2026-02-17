Έμμεση εμπλοκή Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν – Στο «κόκκινο» η ένταση πριν τη Γενεύη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) ότι θα έχει «έμμεση» εμπλοκή στις υψηλού διακυβεύματος συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν την Τρίτη στη Γενεύη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές «πολύ σημαντικές» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί συμφωνία.

«Θα είμαι έμμεσα εμπλεκόμενος σε αυτές τις συνομιλίες. Και θα είναι πολύ σημαντικές», ανέφερε, όπως μεταδίδει το Reuters, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Τεχεράνη θέλει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας αποτυχίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στο παρελθόν υιοθέτησε σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, όμως «έμαθε το μάθημά του» το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν σε βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση έχει κλιμακωθεί ενόψει των συνομιλιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύσσουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, αναφέρουν ότι ο στρατός προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδωθούν.

Πριν από τα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, οι συνομιλίες είχαν βαλτώσει λόγω της απαίτησης της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει η Τεχεράνη τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός της, κάτι που οι ΗΠΑ θεωρούν πιθανό μονοπάτι προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να εξουδετερώσουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Και έπρεπε να τα στείλουμε», είπε ο Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά το Ιράν «θα είναι πιο λογικό».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araqchi, συναντήθηκε στη Γενεύη με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δηλώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι επιδιώκει «μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «η υποταγή υπό απειλές δεν βρίσκεται στο τραπέζι».

Η International Atomic Energy Agency ζητά εδώ και μήνες εξηγήσεις για την τύχη περίπου 440 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων σε βασικές εγκαταστάσεις, όπως η Νατάνζ, το Φορντό και το Ισφαχάν, που επλήγησαν πέρυσι.

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας του Τραμπ, τα αγκάθια παραμένουν: η Ουάσινγκτον επιδιώκει διεύρυνση της ατζέντας σε ζητήματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι συζητά μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων, απορρίπτοντας τον μηδενικό εμπλουτισμό. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνουν αν η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει μια νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση.

