ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Έμμεση εμπλοκή Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν – Στο «κόκκινο» η ένταση πριν τη Γενεύη
Ειδήσεις
08:46 - 17 Φεβ 2026

Έμμεση εμπλοκή Τραμπ στις συνομιλίες με το Ιράν – Στο «κόκκινο» η ένταση πριν τη Γενεύη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα (16/2) ότι θα έχει «έμμεση» εμπλοκή στις υψηλού διακυβεύματος συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν την Τρίτη στη Γενεύη. Μιλώντας σε δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, ο Τραμπ χαρακτήρισε τις επαφές «πολύ σημαντικές» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η ιρανική πλευρά επιθυμεί συμφωνία.

«Θα είμαι έμμεσα εμπλεκόμενος σε αυτές τις συνομιλίες. Και θα είναι πολύ σημαντικές», ανέφερε, όπως μεταδίδει το Reuters, προσθέτοντας πως δεν πιστεύει ότι η Τεχεράνη θέλει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας αποτυχίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν στο παρελθόν υιοθέτησε σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, όμως «έμαθε το μάθημά του» το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι ΗΠΑ προχώρησαν σε βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση έχει κλιμακωθεί ενόψει των συνομιλιών, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναπτύσσουν δεύτερο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή. Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, αναφέρουν ότι ο στρατός προετοιμάζεται ακόμη και για το ενδεχόμενο παρατεταμένης στρατιωτικής εκστρατείας, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν ευοδωθούν.

Πριν από τα αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου, οι συνομιλίες είχαν βαλτώσει λόγω της απαίτησης της Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει η Τεχεράνη τον εμπλουτισμό ουρανίου στο έδαφός της, κάτι που οι ΗΠΑ θεωρούν πιθανό μονοπάτι προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου. «Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει συμφωνία αντί να στείλουμε τα B-2 για να εξουδετερώσουν τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Και έπρεπε να τα στείλουμε», είπε ο Τραμπ, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή τη φορά το Ιράν «θα είναι πιο λογικό».

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araqchi, συναντήθηκε στη Γενεύη με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), δηλώνοντας μέσω ανάρτησής του ότι επιδιώκει «μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία». Ξεκαθάρισε, ωστόσο, πως «η υποταγή υπό απειλές δεν βρίσκεται στο τραπέζι».

Η International Atomic Energy Agency ζητά εδώ και μήνες εξηγήσεις για την τύχη περίπου 440 κιλών υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, καθώς και την πλήρη επανέναρξη των επιθεωρήσεων σε βασικές εγκαταστάσεις, όπως η Νατάνζ, το Φορντό και το Ισφαχάν, που επλήγησαν πέρυσι.

Παρά τις δηλώσεις αισιοδοξίας του Τραμπ, τα αγκάθια παραμένουν: η Ουάσινγκτον επιδιώκει διεύρυνση της ατζέντας σε ζητήματα όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι συζητά μόνο περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα άρση κυρώσεων, απορρίπτοντας τον μηδενικό εμπλουτισμό. Οι επόμενες ώρες αναμένεται να κρίνουν αν η διπλωματία μπορεί να αποτρέψει μια νέα, επικίνδυνη κλιμάκωση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dggldtb6wc61?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 10:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Αγροτικό ΤΕΠΙΧ: Χρηματοδοτικό «όπλο» για τη νέα γενιά της γεωργίας

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο στο Ε3 – Οι αλλαγές που επηρεάζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Το νέο πλαίσιο στο Ε3 – Οι αλλαγές που επηρεάζουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών
Ειδήσεις

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν
Ειδήσεις

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν
Ειδήσεις

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά
Ειδήσεις

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ