Το Ιράν έτοιμο για συμβιβασμούς για την επίτευξη συμφωνίας για τα πυρηνικά

Το Ιράν είναι έτοιμο να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, εάν οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων, δήλωσε στο BBC ένας Ιρανός υπουργός.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι το Ιράν, και όχι οι ΗΠΑ, καθυστερεί την πρόοδο σε αυτή την παρατεταμένη διαπραγματευτική διαδικασία.

Το Σάββατο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμά μια συμφωνία, αλλά είναι «πολύ δύσκολο να επιτευχθεί».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο BBC στην Τεχεράνη, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, δήλωσε ότι η μπάλα είναι «στο γήπεδο της Αμερικής για να αποδείξει ότι θέλει να καταλήξει σε μια συμφωνία», προσθέτοντας: «Αν είναι ειλικρινείς, είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε στο δρόμο για μια συμφωνία».

Ο Τραμπ απείλησε με χτυπήματα κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Αυτό ακολούθησε την βίαιη καταστολή των πανεθνικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον περασμένο μήνα από το Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους.

Οι συνομιλίες

Οι ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στο Ομάν, κράτος του Κόλπου, νωρίτερα τον Φεβρουάριο, και ο Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ένας δεύτερος γύρος πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη την Τρίτη, δήλωσε ότι ήταν «λίγο πολύ προς μια θετική κατεύθυνση, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε». Ο Τραμπ έχει επίσης χαρακτηρίσει αυτές τις συνομιλίες ως θετικές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε την προσφορά της Τεχεράνης να αραιώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο κατά 60% ως απόδειξη της προθυμίας της για συμβιβασμό.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε αυτό και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμά μας εάν είναι έτοιμοι να μιλήσουν για κυρώσεις», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβανσί στο BBC. Δεν επιβεβαίωσε εάν αυτό σημαίνει άρση όλων ή ορισμένων κυρώσεων.

Όσον αφορά το εάν το Ιράν θα συμφωνούσε να αποστείλει το απόθεμά του άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από το Ιράν, όπως έκανε στην πυρηνική συμφωνία του 2015, ο Ταχτ-Ραβανσί είπε ότι «ήταν πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων».

Άλλες προτάσεις που έχουν αναφερθεί προηγουμένως στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνουν μια προσφορά από την Τεχεράνη για προσωρινή αναστολή του πυρηνικού εμπλουτισμού.

Ο Takht-Ravanchi δήλωσε στο BBC ότι «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν είναι πλέον ζήτημα και, όσον αφορά το Ιράν, δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι». Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα σχόλια που έκανε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους μόλις την Παρασκευή ότι «δεν θέλουμε κανέναν εμπλουτισμό».

Ο διαπραγματευτής του Ιράν επανέλαβε επίσης την άρνηση της Τεχεράνης να συζητήσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές - κάτι που αποτελεί βασικό αίτημα του Ισραήλ, μιας χώρας που στοχεύεται από αυτούς τους πυραύλους.

Η συμπερίληψή του σε οποιαδήποτε συμφωνία, μαζί με την υποστήριξη του Ιράν σε ένοπλες ομάδες σε όλη την περιοχή, έχει επίσης τονιστεί από Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Ρούμπιο.

«Όταν δεχτήκαμε επίθεση από Ισραηλινούς και Αμερικανούς, οι πύραυλοί μας ήρθαν να μας σώσουν, οπότε πώς μπορούμε να δεχτούμε να στερήσουμε τους εαυτούς μας από τις αμυντικές μας δυνατότητες», τόνισε ο Ταχτ-Ραβανσί.

Οι ανησυχίες

Ο ανώτερος διπλωμάτης, ο οποίος παίζει βασικό ρόλο στις τρέχουσες συνομιλίες όπως έκανε και στις διαπραγματεύσεις πριν από μια δεκαετία και πλέον, εξέφρασε επίσης ανησυχία για τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου.

«Ακούμε ότι ενδιαφέρονται για διαπραγματεύσεις», είπε. «Το έχουν πει δημόσια· το έχουν πει σε ιδιωτικές συνομιλίες μέσω του Ομάν ότι ενδιαφέρονται να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα ειρηνικά».

Αλλά στις τελευταίες του δηλώσεις, ο Τραμπ επικεντρώθηκε ξανά στην αλλαγή καθεστώτος, λέγοντας: «Φαίνεται ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο που θα συνέβαινε».

«Δεν το ακούμε αυτό στα ιδιωτικά μηνύματα», παρατήρησε ο Ταχτ-Ραβανσί, αναφερόμενος στις σημειώσεις που διαβιβάστηκαν μέσω του υπουργού Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ μπιν Χαμάντ Αλ-Μπουσάιντι, ο οποίος είναι τώρα ο κύριος Άραβας μεσολαβητής, με άλλες περιφερειακές δυνάμεις να διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο, συμπεριλαμβανομένου του Κατάρ.

Ο Ταχτ-Ραβανσί αμφισβήτησε επίσης την αμερικανική στρατιωτική συσσώρευση στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι ένας άλλος πόλεμος θα ήταν «τραυματικός, κακός για όλους... όλοι θα υποφέρουν, ιδιαίτερα για εκείνους που έχουν ξεκινήσει αυτή την επιθετικότητα».

Πρόσθεσε: «Αν νιώσουμε ότι αυτή είναι μια υπαρξιακή απειλή, θα αντιδράσουμε αναλόγως». Όσον αφορά το αν το Ιράν θα θεωρούσε μια αμερικανική εκστρατεία ως μάχη για επιβίωση, απάντησε: «Δεν είναι σοφό καν να σκεφτόμαστε ένα τόσο πολύ επικίνδυνο σενάριο, επειδή ολόκληρη η περιοχή θα βρεθεί σε χάος».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή θα θεωρούνται νόμιμος στόχος.

Πολλοί παρατηρητές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν μια νέα συμφωνία είναι εφικτή, αλλά ο Ταχτ-Ραβανσί είπε ότι το Ιράν θα κατευθυνθεί στον επόμενο γύρο στη Γενεύη με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια συμφωνία.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά και η άλλη πλευρά πρέπει να αποδείξει ότι είναι επίσης ειλικρινής», είπε.