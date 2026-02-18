Θυελλώδεις άνεμοι σε όλη τη χώρα - Σταδιακή βελτίωση από το βράδυ

Θυελλώδεις άνεμοι που τοπικά θα φτάσουν ακόμη και τα 11 μποφόρ αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, ενώ χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, οι ισχυρότερες εντάσεις ανέμου θα καταγραφούν κυρίως τις πρωινές ώρες, ενώ σταδιακά θα υπάρξει βαθμιαία βελτίωση.

Στο Ιόνιο και στα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας -Ήπειρο, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο- θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 9 έως 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αντίστοιχης έντασης άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, 9 με 10 μποφόρ, θα επικρατήσουν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο έως το πρωί. Στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Από νωρίς το απόγευμα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά κατά τις πρωινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται λίγες ασθενείς βροχές και ελαφρές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά δυτικοί-βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, ενώ σε Ιόνιο, δυτικά παράκτια, Κρήτη, Κυκλάδες, νοτιοανατολική Πελοπόννησο και κεντρική Μακεδονία θα φτάνουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη όμως εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια θα κυμανθεί από 11 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15 και στις υπόλοιπες περιοχές από 15 έως 17 βαθμούς. Νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αναλυτικά ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη:

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Μακεδονίας θα σημειωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος:

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και πιθανότητα ασθενών βροχών και ελαφρών χιονοπτώσεων στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ και στο Ιόνιο και τα παράκτια θα φτάνουν τα 9 με 10, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος:

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 8 και στη νότια Πελοπόννησο έως 9 με 10, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 5 έως 16 βαθμούς.

Κυκλάδες – Κρήτη:

Αυξημένες νεφώσεις αρχικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση από το μεσημέρι. Άνεμοι δυτικοί 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα:

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες, με βελτίωση από το βράδυ. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 8. Θερμοκρασία από 14 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στα βόρεια.

Αττική:

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη:

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Βορειοδυτικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ νωρίς, με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.