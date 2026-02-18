ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Επίσκεψη του Δανού βασιλιά στη Γροιλανδία εν μέσω της επιμονής Τραμπ να αποκτήσει το νησί
Ειδήσεις
18:05 - 18 Φεβ 2026

Επίσκεψη του Δανού βασιλιά στη Γροιλανδία εν μέσω της επιμονής Τραμπ να αποκτήσει το νησί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο βασιλιάς της Δανίας, Φρέντερικ, έφτασε σήμερα, Τετάρτη (18/2) στο Νουούκ, πραγματοποιώντας τη δεύτερη επίσκεψή του στη Γροιλανδία μέσα σε έναν χρόνο, υπογραμμίζοντας την ενότητα με το δανικό αυτό έδαφος εν μέσω της επιμονής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει το αρκτικό νησί.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται, αφού η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα διπλωματικές συνομιλίες με στόχο την επίλυση της κρίσης μεταξύ των πλευρών, έπειτα από μήνες εντάσεων εντός της αμυντικής συμμαχίας του NATO, λόγω των επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε από τη μεριά της την περασμένη Παρασκευή (13/2) ότι η ίδια και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας είχαν μια εποικοδομητική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία δεν έχει αλλάξει.

Ο βασιλιάς επισκέπτεται επίσης σχολείο και στρατιωτικό αρχηγείο

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, στον αεροδιάδρομο τον υποδέχθηκαν θερμά ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, καθώς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Γροιλανδίας, Κιμ Κίλσεν.

Αργότερα την Τετάρτη, ο βασιλιάς Φρέντερικ θα επισκεφθεί ένα σχολείο και την έδρα της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας στο Νουούκ, καθώς και τη Royal Greenland, τη μεγαλύτερη εταιρεία του νησιού και παραγωγό θαλασσινών.

Επισημαίνεται ότι η δανική βασιλική οικογένεια πραγματοποιεί παραδοσιακά ετήσιες επισκέψεις στη Γροιλανδία. Ο βασιλιάς Φρέντερικ έχει περάσει εκτεταμένα χρονικά διαστήματα στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε τετράμηνη αποστολή στον παγετώνα του νησιού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία και Γαλλία
Πολιτική

Κεραμέως: Η ανεργία στην Ελλάδα χαμηλότερη από Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία και Γαλλία

Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ
Ειδήσεις

Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ

Noval Property: Ανακοίνωσε την πώληση δύο οριζόντων ιδιοκτησιών - Στα €110.500 το deal
Ακίνητα

Noval Property: Ανακοίνωσε την πώληση δύο οριζόντων ιδιοκτησιών - Στα €110.500 το deal

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν
Ειδήσεις

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ και γιατί είναι απίθανο να μπουν στη συμφωνία με το Ιράν

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν
Εμπορεύματα

Χαμηλό 2 εβδομάδων στο πετρέλαιο με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν
Ειδήσεις

O Τραμπ βάζει τις Συμφωνίες του Αβραάμ στο πακέτο της συμφωνίας με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Πολιτική
26/05/2026 - 19:55

Ο Τσίπρας παρουσιάζει το νέο κόμμα - Δείτε live

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:29

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό για το ομόλογο της Lamda Development

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 19:15

Οι ευρωαγορές «φρέναραν» μετά το ράλι: Στο επίκεντρο Ιράν και Ουκρανία

Ναυτιλία
26/05/2026 - 18:58

Ένα βήμα πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Safe Bulkers του Πόλυ Χατζηιωάννου

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:50

Ρωσία και Καζακστάν αναμένεται να προχωρήσουν σε συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια μέσα στη βδομάδα

Οικονομία
26/05/2026 - 18:50

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:33

Φον Ντερ Λάιεν: «Βαρύ κατηγορώ» κατά Μόσχας για προσπάθεια αποσταθεροποίησης στη Βαλτική

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:32

Καιρός: Καθησυχαστικός ο Κολυδάς για την πιθανότητα εκδήλωσης ακραίου κύματος καύσωνα στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 18:18

Ο Όμιλος Qualco Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 18:18

CNN: Η Ευρώπη πλήττεται από πρωτοφανές κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες-ρεκόρ για την εποχή

Ακίνητα
26/05/2026 - 18:10

ΕΤΑΔ: Ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας στον αιγιαλό των Ιαματικών Πηγών Καλλιθέας Ρόδου

Πολιτική
26/05/2026 - 18:06

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 17:57

E.IN.S.: Μέρισμα €0,06 ανά μετοχή και ανεκτέλεστο έργων €13 εκατ.

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:53

ΕΚΤ για πληθωρισμό: Ανοδική αναθεώρηση των προβλέψεων τον Ιούνιο λόγω Μέσης Ανατολής 

Ναυτιλία
26/05/2026 - 17:48

D-Marin: Θέτει νέα πρότυπα με την αναβάθμιση ύψους €8.5 εκατ. της Μαρίνας Γουβιών στην Κέρκυρα

Πολιτική
26/05/2026 - 17:41

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
26/05/2026 - 17:35

ΔΕΣΦΑ: Εγκαινιάστηκε ο αγωγός φυσικού αερίου προς τη Δυτική Μακεδονία

Σχόλια Αγοράς
26/05/2026 - 17:33

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Πολιτική
26/05/2026 - 17:25

Κόντρα ΠΑΣΟΚ – Σιακαντάρη για τη… συγκυβέρνηση με τη ΝΔ

Εργασιακά
26/05/2026 - 17:20

Κεραμέως για νέο νομοσχέδιο: Ο μισθός να εξαρτάται από τη δουλειά, όχι από το φύλο

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:19

METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις €250 εκατ. το 2026–2029 - Η πορεία του 2025

ΕΜΠΟΡΙΟ
26/05/2026 - 17:09

ΥΠΑΝ κατά Παντελιάδη: Στα ύψη η κόντρα για τιμές, πλαφόν κέρδους και πληθωρισμό

Ειδήσεις
26/05/2026 - 17:07

ΕΣΗΕΑ: Διοργανώνει ημερίδα για την αντιμετώπιση των slapps

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 16:57

Wall Street: Τεχνολογία και γεωπολιτικές προσδοκίες «εκτοξεύουν» τις μετοχές

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 16:57

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Ανεπίτρεπτο από πρόγραμμα άνω των 140 εκατ. ευρώ να εξαιρούνται κλάδοι όπως εστίαση, εμπόριο, υπηρεσίες

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
26/05/2026 - 16:49

ΥΠΑΑΤ: Περισσότεροι από 149 τόνοι ώριμων τυριών διακινήθηκαν από τη Λέσβο από 19 έως 25 Μαΐου

Ναυτιλία
26/05/2026 - 16:42

Η Navios επιστρέφει στα VLCC με επένδυση μισού δισ. δολαρίων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ