Επίσκεψη του Δανού βασιλιά στη Γροιλανδία εν μέσω της επιμονής Τραμπ να αποκτήσει το νησί

Ο βασιλιάς της Δανίας, Φρέντερικ, έφτασε σήμερα, Τετάρτη (18/2) στο Νουούκ, πραγματοποιώντας τη δεύτερη επίσκεψή του στη Γροιλανδία μέσα σε έναν χρόνο, υπογραμμίζοντας την ενότητα με το δανικό αυτό έδαφος εν μέσω της επιμονής του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να αποκτήσει το αρκτικό νησί.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται, αφού η Γροιλανδία, η Δανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου μήνα διπλωματικές συνομιλίες με στόχο την επίλυση της κρίσης μεταξύ των πλευρών, έπειτα από μήνες εντάσεων εντός της αμυντικής συμμαχίας του NATO, λόγω των επανειλημμένων δηλώσεων του Τραμπ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε από τη μεριά της την περασμένη Παρασκευή (13/2) ότι η ίδια και ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας είχαν μια εποικοδομητική συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η επιθυμία του Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία δεν έχει αλλάξει.

Ο βασιλιάς επισκέπτεται επίσης σχολείο και στρατιωτικό αρχηγείο

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, στον αεροδιάδρομο τον υποδέχθηκαν θερμά ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, καθώς και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της Γροιλανδίας, Κιμ Κίλσεν.

Αργότερα την Τετάρτη, ο βασιλιάς Φρέντερικ θα επισκεφθεί ένα σχολείο και την έδρα της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης της Δανίας στο Νουούκ, καθώς και τη Royal Greenland, τη μεγαλύτερη εταιρεία του νησιού και παραγωγό θαλασσινών.

Επισημαίνεται ότι η δανική βασιλική οικογένεια πραγματοποιεί παραδοσιακά ετήσιες επισκέψεις στη Γροιλανδία. Ο βασιλιάς Φρέντερικ έχει περάσει εκτεταμένα χρονικά διαστήματα στη Γροιλανδία, μεταξύ άλλων συμμετέχοντας σε τετράμηνη αποστολή στον παγετώνα του νησιού.