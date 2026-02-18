Axios για Κούβα: Ο Μάρκο Ρούμπιο συνομιλεί μυστικά με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να βρίσκεται σε μυστικές συνομιλίες με τον εγγονό του Ραούλ Κάστρο, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση αυξάνει τις πιέσεις της προς την Κούβα, σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, ο οποίος επικαλείται τρεις ανώνυμες πηγές.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, που πρόσφατα χαρακτήρισε την Κούβα «χρεοκοπημένο κράτος», κάλεσε την Αβάνα να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον, απορρίπτοντας όμως την ιδέα μιας επιχείρησης για ανατροπή του καθεστώτος. Από τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλλει ενεργειακό αποκλεισμό στο νησί, επικαλούμενες κινδύνους για την εθνική τους ασφάλεια.

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα, ενώ οι διακοπές ρεύματος έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο. Ο Τραμπ ενίσχυσε το υπάρχον εμπάργκο, που διαρκεί δεκαετίες, και πιέζει άλλες χώρες να σταματήσουν την αποστολή πετρελαίου προς την Αβάνα.

Σύμφωνα με τον Axios, ο Ρούμπιο, που κατάγεται από γονείς κουβανικής καταγωγής και γεννήθηκε στις ΗΠΑ, είχε επαφές με τον Ραούλ Γκιγιέρμο Ροδρίγκες Κάστρο, εγγονό του Ραούλ Κάστρο, παρακάμπτοντας την επίσημη κουβανική κυβέρνηση. Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ συνομιλούν με την Κούβα «στο υψηλότερο επίπεδο», χωρίς όμως η αμερικανική κυβέρνηση να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για αυτές τις συνομιλίες.

Ο Ραούλ Κάστρο, 94 ετών, έχει αποσυρθεί από όλα τα αξιώματα που απαιτούν λήψη αποφάσεων, αλλά παραμένει σημαντική ιστορική προσωπικότητα του κουβανικού καθεστώτος. Ανέλαβε την ηγεσία από τον αδελφό του, Φιντέλ Κάστρο, το 2006 και ξεκίνησε ορισμένες μεταρρυθμίσεις, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει το δόγμα του μονοκομματικού κράτους. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, υπήρξε μια προσωρινή προσέγγιση με τις ΗΠΑ.