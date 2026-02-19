Σουδάν: 15 παιδιά νεκρά από επίθεση με drone, σύμφωνα με τη Unicef

Τουλάχιστον 15 παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 10 τραυματίστηκαν τη Δευτέρα (16/2), έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε καταυλισμό εκτοπισμένων στο Κορντοφάν, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης στο Σουδάν, σύμφωνα με ανακοίνωση της UNICEF.

Όπως διευκρίνισε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, το πλήγμα στόχευσε τον καταυλισμό Αλ Σούνουτ στο δυτικό Κορντοφάν. Στην ανακοίνωσή της καταγγέλλει την κλιμάκωση και την ανεξέλεγκτη βία των συγκρούσεων, επισημαίνοντας ότι τους τελευταίους μήνες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι επιθέσεις με drones.

Το Κορντοφάν, περιοχή πλούσια σε πετρέλαιο και εύφορα εδάφη νότια του Χαρτούμ, αποτελεί αυτή την περίοδο το πιο αμφισβητούμενο μέτωπο στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.