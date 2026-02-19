ΗΠΑ: Στα $70,3 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Δεκέμβριο
16:17 - 19 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Στα $70,3 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
Το εμπορικό ισοζύγιο των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε διεύρυνση τον Δεκέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών.  

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 70,3 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου την Πέμπτη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο εμπορικό έλλειμμα να φτάσει τα 901,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα που έχουν καταγραφεί από το 1960. Για σύγκριση, το 2024 το εμπορικό έλλειμμα είχε ανέλθει ελαφρώς υψηλότερα, στα 903,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αναλυτικότερα, οι εισαγωγές τον Δεκέμβριο αυξήθηκαν κατά 3,6%, ενώ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημείωσαν πτώση 1,7%. Οι προβλέψεις των αναλυτών έκαναν λόγο για έλλειμμα 55,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας ότι η πραγματική αύξηση ήταν σημαντικά μεγαλύτερη.

Η μηνιαία εικόνα του εμπορίου για το 2025 υπήρξε ιδιαίτερα ασταθής, καθώς οι Αμερικανοί εισαγωγείς προσπαθούσαν να προσαρμοστούν στις συνεχείς ανακοινώσεις του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς. Ιδιαίτερη μεταβλητότητα παρατηρήθηκε στις εισαγωγές χρυσού και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς οι επιχειρήσεις επιτάχυναν τις αγορές τους προκειμένου να αποφύγουν την επιβολή υψηλότερων δασμών.

