Ανακούφιση με αστερίσκους για τους εταίρους των ΗΠΑ μετά τις εξελίξεις στο δασμολογικό μέτωπο

Με συγκρατημένη ικανοποίηση υποδέχθηκαν βασικοί εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει μεγάλο μέρος της κεντρικής δασμολογικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, διεθνείς εμπορικοί φορείς προειδοποιούν ότι η αβεβαιότητα γύρω από το καθεστώς των αμερικανικών εισαγωγικών δασμών παραμένει.

Με ψήφους έξι έναντι τριών, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νόμος που αποτέλεσε τη βάση για την επιβολή των δασμών «δεν εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να επιβάλλει τέτοιου είδους μέτρα». Η απόφαση αφορά κυρίως τους λεγόμενους «ανταποδοτικούς» δασμούς, οι οποίοι είχαν επηρεάσει ένα ευρύ φάσμα χωρών, από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ινδία έως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες χώρες, όπως το Βιετνάμ και η Βραζιλία, παραμένουν σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

Το θολό τοπίο παραμένει – Ο Τραμπ διαθέτει εναλλακτικά εργαλεία

Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον Λευκό Οίκο ώστε να αποσαφηνιστεί πώς η απόφαση επηρεάζει τους δασμούς που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο και τον υπόλοιπο κόσμο. Εκπρόσωπος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι το ζήτημα είναι εσωτερική υπόθεση των ΗΠΑ, αλλά το Λονδίνο θα συνεχίσει να στηρίζει τις βρετανικές επιχειρήσεις καθώς προκύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο απολαμβάνει σήμερα τους χαμηλότερους «ανταποδοτικούς» δασμούς παγκοσμίως στις συναλλαγές με τις ΗΠΑ. Η διμερής εμπορική συμφωνία που επετεύχθη τον Μάιο του περασμένου έτους προέβλεπε γενικό συντελεστή 10% σε σειρά προϊόντων, με εξαιρέσεις για χάλυβα, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και φαρμακευτικά προϊόντα. Καθώς η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επικεντρώνεται κυρίως στους ανταποδοτικούς δασμούς, μεγάλο μέρος της συμφωνίας ΗΠΑ–Ηνωμένου Βασιλείου – ιδίως οι προτιμησιακοί δασμοί σε συγκεκριμένους κλάδους – παραμένει σε ισχύ.

Ωστόσο, το Βρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BCC) εκτιμά ότι η απόφαση δεν διαλύει το «θολό τοπίο» για τις επιχειρήσεις. Ο επικεφαλής εμπορικής πολιτικής του φορέα προειδοποίησε ότι ο Πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει εναλλακτικά νομικά εργαλεία για να διατηρήσει το ισχύον καθεστώς, ιδίως όσον αφορά τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο. Παράλληλα, εγείρονται ερωτήματα για το πώς οι Αμερικανοί εισαγωγείς θα διεκδικήσουν επιστροφές δασμών που έχουν ήδη καταβληθεί και κατά πόσο Βρετανοί εξαγωγείς θα μπορούσαν να επωφεληθούν, ανάλογα με τους όρους των εμπορικών τους συμβάσεων.

ΕΕ: Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ασφάλεια

Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου και οικονομικής ασφάλειας τόνισε ότι οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού χρειάζονται «σταθερότητα και προβλεψιμότητα». Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε στενή επαφή με την αμερικανική διοίκηση, ζητώντας σαφήνεια για τα επόμενα βήματα, ενώ επαναλαμβάνουν τη θέση τους υπέρ χαμηλότερων δασμών.

Καναδάς: Οι δασμοί ήταν αδικαιολόγητοι

Στον Καναδά, ο αρμόδιος υπουργός για τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ υποστήριξε ότι η απόφαση ενισχύει την καναδική θέση πως οι δασμοί που επιβλήθηκαν βάσει του νόμου περί διεθνούς οικονομικής έκτακτης ανάγκης (IEEPA) ήταν αδικαιολόγητοι.

Θετική αλλά συγκρατημένη ήταν και η αντίδραση της Swissmem, της ένωσης της ελβετικής βιομηχανίας τεχνολογίας. Αν και χαρακτήρισε την απόφαση «καλή εξέλιξη» για τον εξαγωγικό κλάδο, προειδοποίησε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να επικαλεστεί άλλες νομικές βάσεις για να «νομιμοποιήσει» δασμούς. Κάλεσε δε την ελβετική πολιτική ηγεσία να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας μέσω νέων συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου.

ΔΟΕ: Θετική η απόφαση

Τέλος, ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου σημείωσε ότι πολλές επιχειρήσεις θα υποδεχθούν θετικά την απόφαση, δεδομένης της σημαντικής πίεσης που ασκήθηκε στους ισολογισμούς τους τους τελευταίους μήνες. Προειδοποίησε όμως ότι η διαδικασία επιστροφής δασμών ενδέχεται να αποδειχθεί διοικητικά περίπλοκη και νομικά επισφαλής, εάν δεν υπάρξουν σαφείς οδηγίες από τα αρμόδια αμερικανικά όργανα.

Συνολικά, η απόφαση συνιστά σοβαρό πλήγμα στη δασμολογική στρατηγική του Λευκού Οίκου, χωρίς όμως να σηματοδοτεί – τουλάχιστον προς το παρόν – οριστικό τέλος στην εμπορική αβεβαιότητα.