Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους – Εκρήξεις σε Κίεβο και Λβιβ

Τα ξημερώματα της Κυριακής, εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, καθώς οι ουκρανικές αρχές κατέγραψαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, μόλις δύο ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 4 τα ξημερώματα, λίγη ώρα μετά τον συναγερμό που εκδόθηκε για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Νέος συναγερμός ήχησε ξανά δύο ώρες αργότερα.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε ακόμη μία μαζική επίθεση με πυραύλους και drones σε οικιστικές περιοχές και σε υποδομές ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Μίκολα Καλάσνικ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου, προσθέτοντας ότι πέντε τοποθεσίες της περιφέρειας της πρωτεύουσας υπέστησαν ζημιές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τόνισε ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από πτώση θραυσμάτων στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές στις επαρχίες Ντνίπρο και Οδησσό ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς. Στη Ντνίπρο δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ στην Οδησσό οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κηρύχθηκε συναγερμός σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια λόγω απειλής πυραυλικών επιθέσεων. Ο πολωνικός στρατός, από την πλευρά του, ανέπτυξε αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας, όπως γίνεται συχνά όταν ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας απειλούν παραμεθόριες περιοχές.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συνεχίζει καθημερινά τους βομβαρδισμούς αστικών περιοχών και υποδομών, προκαλώντας την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη χώρα από την έναρξη της εισβολής το 2022. Σήμερα τα ξημερώματα, ενώ η πρωτεύουσα γινόταν εκ νέου στόχος, οι θερμοκρασίες είχαν πέσει στους περίπου μείον 10 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στα πολωνικά σύνορα, στη βορειοδυτική πόλη Λβιβ, μια βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο μιας 23χρονης αστυνομικού και τον τραυματισμό 14 ατόμων. Ο δήμαρχος Αντρι Σαντοβί καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες με καταστήματα που είχαν σπασμένες βιτρίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 για φερόμενη διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.