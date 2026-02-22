ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους – Εκρήξεις σε Κίεβο και Λβιβ
Ειδήσεις
11:30 - 22 Φεβ 2026

Ουκρανία: Μαζικές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους – Εκρήξεις σε Κίεβο και Λβιβ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ξημερώματα της Κυριακής, εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο, καθώς οι ουκρανικές αρχές κατέγραψαν επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους, μόλις δύο ημέρες πριν από την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφεραν ότι οι πρώτες εκρήξεις ακούστηκαν περίπου στις 4 τα ξημερώματα, λίγη ώρα μετά τον συναγερμό που εκδόθηκε για ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Νέος συναγερμός ήχησε ξανά δύο ώρες αργότερα.

«Ο εχθρός εξαπέλυσε ακόμη μία μαζική επίθεση με πυραύλους και drones σε οικιστικές περιοχές και σε υποδομές ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Μίκολα Καλάσνικ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου, προσθέτοντας ότι πέντε τοποθεσίες της περιφέρειας της πρωτεύουσας υπέστησαν ζημιές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τόνισε ότι μία γυναίκα και ένα παιδί τραυματίστηκαν από πτώση θραυσμάτων στην περιοχή.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές στις επαρχίες Ντνίπρο και Οδησσό ανέφεραν επίσης βομβαρδισμούς. Στη Ντνίπρο δύο άτομα τραυματίστηκαν, ενώ στην Οδησσό οι επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κηρύχθηκε συναγερμός σε ολόκληρη την ουκρανική επικράτεια λόγω απειλής πυραυλικών επιθέσεων. Ο πολωνικός στρατός, από την πλευρά του, ανέπτυξε αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας, όπως γίνεται συχνά όταν ρωσικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας απειλούν παραμεθόριες περιοχές.

Η Ρωσία, η οποία ελέγχει σχεδόν το 20% της ουκρανικής επικράτειας, συνεχίζει καθημερινά τους βομβαρδισμούς αστικών περιοχών και υποδομών, προκαλώντας την πιο σοβαρή ενεργειακή κρίση στη χώρα από την έναρξη της εισβολής το 2022. Σήμερα τα ξημερώματα, ενώ η πρωτεύουσα γινόταν εκ νέου στόχος, οι θερμοκρασίες είχαν πέσει στους περίπου μείον 10 βαθμούς Κελσίου.

Κοντά στα πολωνικά σύνορα, στη βορειοδυτική πόλη Λβιβ, μια βομβιστική επίθεση προκάλεσε το θάνατο μιας 23χρονης αστυνομικού και τον τραυματισμό 14 ατόμων. Ο δήμαρχος Αντρι Σαντοβί καταδίκασε την επίθεση ως «τρομοκρατική», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους δράστες, κοινοποιώντας εικόνες με καταστήματα που είχαν σπασμένες βιτρίνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του UNN, η αστυνομία κλήθηκε γύρω στις 00:30 για φερόμενη διάρρηξη σε κατάστημα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, πυροδοτήθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί, με αποτέλεσμα διαδοχικές εκρήξεις να συγκλονίσουν την περιοχή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης
Ειδήσεις

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων, το 21ο, κατά της Ρωσίας μετά το πλήγμα στη Ρουμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ