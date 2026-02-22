Παρίσι: Εξηγήσεις από τον Αμερικανό πρεσβευτή για ανάμειξη στα εσωτερικά της Γαλλίας

Ο φοιτητής Κεντέν Ντεράνκ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από ακροαριστερούς ακτιβιστές, γεγονός που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία.
Στην πρώτη επίσημη αντίδραση, η κυβέρνηση Τραμπ κατήγγειλε την Παρασκευή την πολιτική βία της άκρας αριστεράς και ζήτησε την προσαγωγή των υπευθύνων στη δικαιοσύνη.
Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παρίσι, της οποίας ηγείται ο πατέρας του Τζάρεντ Κούσνερ, και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσαν ότι παρακολουθούν την υπόθεση και προειδοποίησαν με αναρτήσεις στο Χ ότι «ο βίαιος ριζοσπαστικός αριστερισμός βρίσκεται σε άνοδο» και πρέπει να αντιμετωπισθεί ως απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
«Καλέσαμε τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σχόλιο για την τραγωδία αυτή (…) η οποία αφορά την (γαλλική) εθνική κοινότητα», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στα μέσα France Info/France Inter/Le Monde.
«Αρνούμαστε οποιαδήποτε εργαλειοποίηση αυτής της τραγωδίας (…) για πολιτικούς λόγους», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών.
«Η Γαλλία δεν δέχεται μαθήματα σχετικά με τη βία, ιδίως από τη διεθνή της αντίδρασης», προειδοποίησε.