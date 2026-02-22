Ιράκ: Υπέβαλε αναθεωρημένους θαλάσσιους χάρτες στον ΟΗΕ – Σφοδρή αντίδραση από Κουβέιτ

Το ιρακινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε το Σάββατο (21/2) τι υπέβαλε στο ΟΗΕ ενημερωμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, οριοθετώντας έτσι επίσημα τα θαλάσσια σύνορα του Ιράκ σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.

Η υποβολή αυτή προκάλεσε επίσημη διαμαρτυρία από το Κουβέιτ, που υποστηρίζει ότι ορισμένα στοιχεία της κατάθεσης του Ιράκ παραβιάζουν την θαλάσσια κυριαρχία του.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ σημείωσε ότι η υποβολή παραδόθηκε στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 19 Ιανουαρίου και στις 9 Φεβρουαρίου 2026. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες και έναν επεξηγηματικό χάρτη, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 16(2), 75(2) και 84(2) της Σύμβασης.

Το υπουργείο τόνισε ότι η υποβολή ορίζει τις ευθείες γραμμές βάσης του Ιράκ, καθώς και εκείνες που βασίζονται στην κατώτερη γραμμή άμπωτης για τον υπολογισμό των χωρικών υδάτων του.

Επιπλέον, καθορίζει τα όρια της χωρικής θάλασσας, της συνορεύουσας ζώνης, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας του Ιράκ. Οι συντεταγμένες έχουν καταρτιστεί με βάση το διεθνώς αναγνωρισμένο Παγκόσμιο Γεωδαιτικό Σύστημα 1984 (WGS-84).