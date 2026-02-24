«Άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» καταγγέλλει ο Άδωνις Γεωργιάδης

«Είμαι πρόσωπο των ημερών όχι κατά τον τρόπο που θα ήθελα. Κατηγορήθηκα από την αντιπολίτευση ότι όλο αυτό που έγινε στη Νίκαια ήταν ένα στημένο show από μένα, γιατί αν δεν ήθελα να στήσω show δεν θα πήγαινα με την αστυνομία», τόνισε το πρωί της Τρίτης (24/2) σε νέες του δηλώσεις ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τα επεισόδια στη Νίκαια και τον ντόρο που προκλήθηκε από τις καταγγελίες του για ξυλοδαρμό, ο υπουργός Υγείας είπε πως πραγματικά φοβήθηκε και εξέφρασε την άποψη πως «αν εγώ πήγαινα και δεν ήταν εκεί η αστυνομία και μετά με δέρνανε και με χτυπούσαν, θα λέγατε όλοι πού είναι η αστυνομία».

«Είμαι 100% βέβαιος ότι θα με χτυπούσαν αν δεν βρισκόταν εκεί η αστυνομία. Η αστυνομία λοιπόν είχε βάσιμο λόγο να πάει. Η ιδέα ότι η παρουσία μιας κρατικής υπηρεσίας είναι από μόνη της προκλητική και ωθεί σε βία, δεν μπορώ να τη δεχτώ. Αλλιώς να την καταργήσουμε και να την κλείσουμε την αστυνομία. Είναι όργανο της δημοκρατικής πολιτείας, οι αστυνομικοί είναι δικά μας παιδιά, εργαζόμενοι υπέρ του ελληνικού λαού», είπε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για μια «άνευ προηγουμένου δολοφονία χαρακτήρα» την οποία υφίσταται ο ίδιος από προχθές ότι είναι «κλέφτης που κατηγόρησε έναν φιλειρηνικό γιατρό».

«Είμαι ο υπουργός Υγείας που έχω πάει στα περισσοτερα νοσοκομεία από κάθε άλλο προκάτοχό μου, επισκέπτομαι 2-3 νοσοκομεία την εβδομάδα. Αυτό που έγινε στη Νίκαια, δεν έχει γίνει πουθενά. Στο Νοσοκομείο της Νίκαιας υπάρχει μια πολύ σκληρή οργάνωση της Άκρας Αριστεράς, εκεί είναι και η κ. Κοσμοπούλου, γιατρός του Κουφοντίνα, μαζί με μια ομάδα πολύ σκληρών γιατρών - ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατά βάση και δευτερευόντως ΚΚΕ - οι οποίοι έχουν μια πολύ πιο άγρια συμπεριφορά», συνέχισε.

Την ίδια στιγμή, ενημέρωσε πως «τους ίδιους γιατρούς που με έβριζαν, τους δέχτηκα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στο γραφείο μου, δηλαδή 4 μέρες πριν πάω στη Νίκαια, και μιλήσαμε για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου, και τον κ. Παπανικολάου και την κ. Κοσμοπούλου. Ο κ. Ζιαζιάς δεν ήταν».

«Φωνάζουν ότι τους πήρα 14 γιατρούς στα μουλωχτά. Αυτοί έχουν μια μεγάλη διαφωνία με το Αττικόν. Έχω αποφασίσει να σβήσω τα ράντζα από το Αττικόν. Πήρα την απόφαση, δέσμευσα μεγάλο ποσό, μετέφερα το κτήριο του Αγία Βαρβάρα που ανήκε στη Νίκαια και το πήγα στο Αττικόν. Άρχισαν να φωνάζουν ότι τους παίρνω ειδικευομένους. Συζητήσαμε, όμως, στις 13 Φεβρουαρίου και συμφωνήσαμε για τη διάταξη όσον αφορά το Λοιμωδών. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν για τη φασαρία».

Στη συνέχεια, ενώ έπαιζε το επίμαχο βίντεο της άφιξης του κ. Γεωργιάδη στο νοσοκομείο, ο ίδιος δείχνει τον κ. Ζιαζιά την ώρα που σηκώνει τις γροθιές του προς εκείνον. «Δικαιούμαι εγώ εκείνη τη στιγμή να νιώθω ότι απειλούμαι; Πρέπει δηλαδή να με αγγίξει για να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα; Η απειλή χρήσης βίας δεν είναι αδίκημα στον ποινικό μας κώδικα;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Με σκίσανε γιατί έκανα την ανάρτηση που αναφέρομαι στον Ζιαζιά. Δεν λέω στην άναρτησή μου όμως ότι με χτύπησε σε αυτό το πλάνο το πρώτο, όπου βγήκαν μέχρι και τα hoaxes. Γράφω ότι το χτύπημα έγινε στο πλάι του νοσοκομείου αργότερα, όχι μπροστά στην είσοδο αρχικά. Και δεν είπα ότι με χτύπησε στο πρόσωπο, είπα στο χέρι και ότι με έφτυσε. Ο γιατρός αυτός είναι ο ίδιος που πρώτος φώναξε "δεν θα μπεις στο νοσοκομείο Γεωργιάδη φασίστα". Έχει φύγει από μπροστά μετά ο κ. Ζιαζιάς και έχει έρθει στο πλάι για να εμποδίσει την είσοδό μου. Όπως περνάω πλάι του, τρώω φτυσιά ενώ πέφτουν και πράγματα», υπογράμμισε.

Όπως είπε, όχι μόνο φιλειρηνική διαδήλωση δεν ήταν, αλλά βίαιη. «Τις εικόνες τις θεωρώ ντροπιαστικές, όλοι αυτοί οι γιατροί και νοσηλευτές σέβονται τους ασθενείς τους με όλα αυτά που κάνουν;»

