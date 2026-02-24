ΕΕ: Σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου τρεις μέρες μετά τις Ουγγρικές εκλογές

Στις 15 Απριλίου προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχέδιο νόμου για την οριστική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters, ενώ σχετική αναφορά περιλαμβάνεται και σε προσχέδιο ημερήσιας διάταξης που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η χρονική επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς στόχος ήταν να μην επηρεάσει το ζήτημα της απαγόρευσης την εκλογική διαδικασία της 12ης Απριλίου. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, χώρες που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, έχουν ταχθεί σθεναρά κατά μιας τέτοιας καθολικής απαγόρευσης.

Στις επικείμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το εθνικιστικό κόμμα Fidesz αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με αναλυτές, τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση των τελευταίων 16 ετών παραμονής τους στην εξουσία.

Από τις κυρώσεις στη μόνιμη απαγόρευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στις δια θαλάσσης εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, επιδιώκει πλέον να θεσμοθετήσει μια καθολική απαγόρευση που θα ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων κατά της Μόσχας, μετά από ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο επικαλείται το Reuters, προβλέπει την κατάθεση της σχετικής πρότασης στις 15 Απριλίου, αν και επισημαίνεται ότι η ατζέντα της ΕΕ παραμένει προσωρινή και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν σχολίασε το θέμα, παρά το σχετικό αίτημα.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν έχει δηλώσει ότι η πρόταση προβλέπει πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027.

Ο αγωγός Druzhba και η ένταση με το Κίεβο

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχουν διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν –σύμφωνα με το Κίεβο– ρωσικό drone έπληξε τμήμα του αγωγού στη δυτική Ουκρανία. Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα αποδίδουν την ευθύνη για τη διακοπή στο Κίεβο, ενώ η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι καταβάλλονται προσπάθειες αποκατάστασης της ζημιάς.

Βέτο και νομικές κινήσεις

Η κυβέρνηση Όρμπαν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη άσκησε βέτο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, επικαλούμενη τη διαμάχη για τον Druzhba.

Παρά τις αντιρρήσεις, η ΕΕ φέρεται διατεθειμένη να παρακάμψει ενδεχόμενο βέτο Ουγγαρίας και Σλοβακίας, αξιοποιώντας νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την έγκριση της απαγόρευσης με ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ είχαν περιοριστεί μόλις στο 1% του συνόλου, κυρίως ως αποτέλεσμα των κυρώσεων στις θαλάσσιες μεταφορές. Τον περασμένο μήνα, η Ένωση έδωσε την τελική πολιτική έγκριση στο σχέδιο καθολικής απαγόρευσης έως το τέλος του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νομοθετική του κατοχύρωση.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν δικαστικά κατά του νόμου, εφόσον αυτός υιοθετηθεί, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.