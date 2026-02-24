ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου τρεις μέρες μετά τις Ουγγρικές εκλογές
Ειδήσεις
17:39 - 24 Φεβ 2026

ΕΕ: Σχέδιο νόμου για μόνιμη απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου τρεις μέρες μετά τις Ουγγρικές εκλογές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις 15 Απριλίου προγραμματίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει σχέδιο νόμου για την οριστική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τρεις ημέρες μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Ουγγαρία. Την πληροφορία επιβεβαίωσαν δύο ευρωπαίοι αξιωματούχοι στο Reuters, ενώ σχετική αναφορά περιλαμβάνεται και σε προσχέδιο ημερήσιας διάταξης που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η χρονική επιλογή δεν είναι τυχαία, καθώς στόχος ήταν να μην επηρεάσει το ζήτημα της απαγόρευσης την εκλογική διαδικασία της 12ης Απριλίου. Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, χώρες που εξακολουθούν να εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, έχουν ταχθεί σθεναρά κατά μιας τέτοιας καθολικής απαγόρευσης.

Στις επικείμενες εκλογές, ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν και το εθνικιστικό κόμμα Fidesz αντιμετωπίζουν, σύμφωνα με αναλυτές, τη μεγαλύτερη πολιτική πρόκληση των τελευταίων 16 ετών παραμονής τους στην εξουσία.

Από τις κυρώσεις στη μόνιμη απαγόρευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις στις δια θαλάσσης εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου. Ωστόσο, επιδιώκει πλέον να θεσμοθετήσει μια καθολική απαγόρευση που θα ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό δίκαιο και θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και σε περίπτωση άρσης των κυρώσεων κατά της Μόσχας, μετά από ενδεχόμενο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το προσχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο επικαλείται το Reuters, προβλέπει την κατάθεση της σχετικής πρότασης στις 15 Απριλίου, αν και επισημαίνεται ότι η ατζέντα της ΕΕ παραμένει προσωρινή και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Εκπρόσωπος της Κομισιόν δεν σχολίασε το θέμα, παρά το σχετικό αίτημα.

Ο ευρωπαίος επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν έχει δηλώσει ότι η πρόταση προβλέπει πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου έως το τέλος του 2027.

Ο αγωγός Druzhba και η ένταση με το Κίεβο

Οι ροές ρωσικού πετρελαίου προς Ουγγαρία και Σλοβακία μέσω του αγωγού Druzhba έχουν διακοπεί από τις 27 Ιανουαρίου, όταν –σύμφωνα με το Κίεβο– ρωσικό drone έπληξε τμήμα του αγωγού στη δυτική Ουκρανία. Η Βουδαπέστη και η Μπρατισλάβα αποδίδουν την ευθύνη για τη διακοπή στο Κίεβο, ενώ η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι καταβάλλονται προσπάθειες αποκατάστασης της ζημιάς.

Βέτο και νομικές κινήσεις

Η κυβέρνηση Όρμπαν έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Η Βουδαπέστη άσκησε βέτο στο 20ό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και στο ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, επικαλούμενη τη διαμάχη για τον Druzhba.

Παρά τις αντιρρήσεις, η ΕΕ φέρεται διατεθειμένη να παρακάμψει ενδεχόμενο βέτο Ουγγαρίας και Σλοβακίας, αξιοποιώντας νομικό πλαίσιο που επιτρέπει την έγκριση της απαγόρευσης με ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών.

Μέχρι το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην ΕΕ είχαν περιοριστεί μόλις στο 1% του συνόλου, κυρίως ως αποτέλεσμα των κυρώσεων στις θαλάσσιες μεταφορές. Τον περασμένο μήνα, η Ένωση έδωσε την τελική πολιτική έγκριση στο σχέδιο καθολικής απαγόρευσης έως το τέλος του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για τη νομοθετική του κατοχύρωση.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία έχουν ήδη προαναγγείλει ότι θα προσφύγουν δικαστικά κατά του νόμου, εφόσον αυτός υιοθετηθεί, κλιμακώνοντας την αντιπαράθεση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034
Πολιτική

Χατζηδάκης: Έρχονται έως 50 δισ. ευρώ από την ΕΕ την περίοδο 2028 – 2034

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου
Ειδήσεις

Βιομηχανία στην ΕΕ: Πτώση κατανάλωσης ενέργειας, άνοδος των ανανεώσιμων πηγών και του φυσικού αερίου

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες
Ειδήσεις

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το
Ειδήσεις

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ