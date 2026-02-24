Κίεβο: Παράλογος ο ισχυρισμός της Μόσχας περί πυρηνικών όπλων - «Κατάφωρο ψέμα» συμπληρώνει η Γαλλία

Η Ουκρανία απέρριψε σήμερα 24/2 ως «παράλογο» τον ρωσικό ισχυρισμό ότι το Κίεβο προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τη βοήθεια δύο πυρηνικών δυνάμεων, της Βρετανίας και της Γαλλίας, ενώ και η Γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα το χαρακτηρίζει «κατάφωρο ψέμα».

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχιι, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί «πυρηνικής βόμβας», κατηγορώντας τη ρωσική πλευρά για επανάληψη μιας, όπως τη χαρακτήρισε, αποδεδειγμένα ψευδούς αφήγησης.

Μιλώντας στο Reuters, ο Τίχιι δήλωσε: «Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να αναβιώσουν την παλιά ανοησία περί “πυρηνικής βόμβας”».

Συνεχίζοντας, υπογράμμισε ότι το Κίεβο έχει ήδη τοποθετηθεί επανειλημμένα επί του θέματος: «Για την ιστορία, η Ουκρανία έχει απορρίψει πολλές φορές στο παρελθόν αυτούς τους παράλογους ρωσικούς ισχυρισμούς και τους απορρίπτει επισήμως εκ νέου και τώρα».

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να μην υιοθετήσει τη ρωσική ρητορική: «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να απορρίψει και να καταδικάσει τις “βρώμικες” βόμβες παραπληροφόρησης της Ρωσίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μετά από ανακοίνωση της SVR, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας της Ρωσίας, η οποία –χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία– κατηγόρησε τη Βρετανία και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν μυστικά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Η βρετανική πλευρά δεν προχώρησε άμεσα σε σχόλιο επί των ρωσικών κατηγοριών. Από την πλευρά της, η Γαλλία διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με ανακοίνωση της πρεσβείας της στη Μόσχα προς το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρο ψέμα».

Η διαρροή Πούτιν περί πυρηνικής βόμβας

Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζονται να εξοπλίσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα, μετέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πλευρά, ούτε υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ουσιαστικά, αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του Βλαντιμίρ Πούτιν για να ρίξει ευθύνες στην ΕΕ και την Ουκρανία για το γεγονός ότι δεν έχουν θετική έκβαση οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.