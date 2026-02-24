O Πούτιν... διαρρέει ότι η Ευρώπη ετοιμάζει πυρηνικά για το Κίεβο και απειλεί - Κατηγορηματική διάψευση

Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Βρετανία και η Γαλλία «θέλουν να συγκαλύψουν τη μεταφορά πυρηνικών όπλων στο Κίεβο ως δήθεν ουκρανική ανάπτυξη».
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν τις συνέπειες εάν χρησιμοποιήσουν «πυρηνικό στοιχείο» σε επίθεση κατά της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τις ανησυχίες της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών περί ενδεχόμενης μεταφοράς τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία από το Λονδίνο και το Παρίσι.
Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο ότι καταφεύγει σε «ατομική και μαζική τρομοκρατία» και επιχειρεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι αντίπαλοι της Μόσχας προσπαθούν να ακυρώσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η φερόμενη πρόθεση του Παρισιού και του Λονδίνου να μεταφέρουν πυρηνική βόμβα στο Κίεβο συνιστά «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Προειδοποίησε ότι οι πληροφορίες αυτές «θα ληφθούν υπόψη από τη Ρωσία» κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.
Οι κατηγορίες διατυπώθηκαν ενώ οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας ολοκληρώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και ότι σημειώθηκε πρόοδος μόνο σε στρατιωτικά ζητήματα. Όπως είπε, επιλύθηκε το ζήτημα της παρακολούθησης της εκεχειρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.
Το Axios ανέφερε ότι οι συνομιλίες «έχουν φτάσει σε αδιέξοδο» λόγω της στάσης της ρωσικής πλευράς. Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι συναντήσεις «οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο».
Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Γενεύης δύσκολες αλλά σημαντικές και ανακοίνωσε νέες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, χαρακτήρισε τις συζητήσεις «σύνθετες αλλά επαγγελματικές».
Κίεβο: Παράλογος ο ισχυρισμός της Μόσχας περί πυρηνικών όπλων - «Κατάφωρο ψέμα» συμπληρώνει η Γαλλία
Η αντίδραση στις διαρροές της ρωσικής περί πυρηνικών ήταν άμεση τόσο από την Ουκρανία, όσο και από τη Γαλλία.
Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχιι Τίχιι, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Μόσχας περί «πυρηνικής βόμβας», κατηγορώντας τη ρωσική πλευρά για επανάληψη μιας, όπως τη χαρακτήρισε, αποδεδειγμένα ψευδούς αφήγησης.
Μιλώντας στο Reuters, ο Τίχιι δήλωσε: «Ρώσοι αξιωματούχοι, γνωστοί για το εντυπωσιακό ιστορικό τους στα ψέματα, προσπαθούν για άλλη μια φορά να αναβιώσουν την παλιά ανοησία περί “πυρηνικής βόμβας”».
Από την πλευρά της, η Γαλλία διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, με ανακοίνωση της πρεσβείας της στη Μόσχα προς το ρωσικό ειδησεογραφικό δίκτυο RBC, χαρακτηρίζοντάς τους «κατάφωρο ψέμα».
Ακόμα, εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε πως είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο με τη βοήθεια της Βρετανίας και της Γαλλίας. «Αυτή είναι μια ξεκάθαρη προσπάθεια του (προέδρου της Ρωσίας) Βλαντίμιρ Πούτιν να στρέψει την προσοχή μακριά από τις ειδεχθείς πράξεις του στην Ουκρανία», ανέφερε και συμπλήρωσε: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας».