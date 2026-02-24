Η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζονται να εξοπλίσουν την Ουκρανία με πυρηνική βόμβα, μετέδωσε στις 24 Φεβρουαρίου το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Αυτή η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από καμία άλλη πλευρά, ούτε υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ουσιαστικά, αποτελεί βούτυρο στο ψωμί του Βλαντιμίρ Πούτιν για να ρίξει ευθύνες στην ΕΕ και την Ουκρανία για το γεγονός ότι δεν έχουν θετική έκβαση οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία.

Ρώσοι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η Βρετανία και η Γαλλία «θέλουν να συγκαλύψουν τη μεταφορά πυρηνικών όπλων στο Κίεβο ως δήθεν ουκρανική ανάπτυξη».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι της Ρωσίας γνωρίζουν τις συνέπειες εάν χρησιμοποιήσουν «πυρηνικό στοιχείο» σε επίθεση κατά της χώρας, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τις ανησυχίες της ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών περί ενδεχόμενης μεταφοράς τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία από το Λονδίνο και το Παρίσι.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος κατηγόρησε το Κίεβο ότι καταφεύγει σε «ατομική και μαζική τρομοκρατία» και επιχειρεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι οι αντίπαλοι της Μόσχας προσπαθούν να ακυρώσουν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η φερόμενη πρόθεση του Παρισιού και του Λονδίνου να μεταφέρουν πυρηνική βόμβα στο Κίεβο συνιστά «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Προειδοποίησε ότι οι πληροφορίες αυτές «θα ληφθούν υπόψη από τη Ρωσία» κατά τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Οι κατηγορίες διατυπώθηκαν ενώ οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας ολοκληρώθηκαν στις 18 Φεβρουαρίου στη Γενεύη της Ελβετίας.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες και ότι σημειώθηκε πρόοδος μόνο σε στρατιωτικά ζητήματα. Όπως είπε, επιλύθηκε το ζήτημα της παρακολούθησης της εκεχειρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Το Axios ανέφερε ότι οι συνομιλίες «έχουν φτάσει σε αδιέξοδο» λόγω της στάσης της ρωσικής πλευράς. Ωστόσο, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι συναντήσεις «οδήγησαν σε σημαντική πρόοδο».

Ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, χαρακτήρισε τις συνομιλίες της Γενεύης δύσκολες αλλά σημαντικές και ανακοίνωσε νέες συναντήσεις στο άμεσο μέλλον. Ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, χαρακτήρισε τις συζητήσεις «σύνθετες αλλά επαγγελματικές».