Σημαντικές ανισότητες στους μισθούς ανδρών και γυναικών στη Γερμανία - Μεγάλες περιφερειακές αποκλίσεις

Παρά τη σταδιακή υποχώρησή του, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στη Γερμανία παραμένει αισθητό, με έντονες διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Ιδιαίτερα εμφανείς είναι οι αποκλίσεις ανάμεσα στα κρατίδια της πρώην Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας, σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτο Έρευνας για την Αγορά Εργασίας (IAB).

Σύμφωνα με την DEUTSCHE WELLE, σε εθνικό επίπεδο, οι γυναίκες πλήρους απασχόλησης το 2024 αμείβονταν κατά μέσο όρο 17,2% λιγότερο από τους άνδρες. Το ποσοστό αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2019. Ωστόσο, η βελτίωση δεν είναι ομοιόμορφη: σε 15 από τους περίπου 400 γερμανικούς νομούς το λεγόμενο «gender pay gap» αυξήθηκε την ίδια περίοδο.

Σχεδόν τετραπλάσιο χάσμα στη Δύση

Οι διαφορές μεταξύ Ανατολής και Δύσης εξακολουθούν να είναι εντυπωσιακές. Στα δυτικά κρατίδια το μισθολογικό χάσμα ανέρχεται στο 18,9%, ενώ στην Ανατολή περιορίζεται στο 5,1% – σχεδόν τέσσερις φορές χαμηλότερο. Παρότι η μείωση του χάσματος καταγράφεται και στις δύο πλευρές, η υποχώρηση ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη στη Δυτική Γερμανία.

Σε επίπεδο κρατιδίων, το μικρότερο ποσοστό εντοπίζεται στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία (2,4%), ενώ το υψηλότερο στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (25,7%).

Η ερευνήτρια του IAB Μικαέλα Φουξ αποδίδει τις αποκλίσεις, μεταξύ άλλων, σε διαφορές στη διάρθρωση της τοπικής οικονομίας, όπως το μέγεθος των επιχειρήσεων και η κατανομή επαγγελμάτων. Ενδεικτικά, στο Κότμπους παρατηρήθηκε αύξηση του χάσματος, καθώς το ποσοστό των ανδρών που απασχολούνται σε μεγάλες και καλύτερα αμειβόμενες επιχειρήσεις αυξήθηκε περισσότερο από εκείνο των γυναικών.

Καθοριστικός ο ρόλος της παιδικής φροντίδας

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Άνια Ρόσεν, η επέκταση των δομών παιδικής φροντίδας, η ευελιξία στο ωράριο και η ουσιαστική στήριξη των γυναικών κατά την επιστροφή τους στην εργασία μετά την άδεια μητρότητας αποτελούν αποδεδειγμένα εργαλεία για τη μείωση του χάσματος.

Η μελέτη καταδεικνύει ότι, παρά τη θετική τάση σε εθνικό επίπεδο, η πλήρης εξάλειψη των ανισοτήτων απαιτεί στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας.