Προεκλογικό τρικ Όρμπαν: Αναπτύσσει στρατό για φύλαξη ενεργειακών υποδομών, κατηγορώντας την Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ισχυρίστηκε την Τετάρτη ότι η Ουκρανία σχεδιάζει δολιοφθορές σε ενεργειακές υποδομές της χώρας του και διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων.

«Είμαι κατάπληκτος από τη στάση της Ουγγαρίας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε δημοσιογράφους, προσερχόμενος σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. «Δεν θεωρώ σωστό η Ουγγαρία να χρησιμοποιεί τον δικό της αγώνα για ελευθερία για να προδίδει την ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Προεκλογικό τρικ

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο ήττας από τον πολιτικό του αντίπαλο Πέτερ Μαγιάρ -η διαφορά τους ανέρχεται σε οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Poll of Polls του POLITICO- ο Όρμπαν δημιουργεί ένταση και προσπαθεί να παρουσιάσει τον Μαγιάρ ως φιλοουκρανό και φιλοευρωπαίο, κατηγορώντας τον για σιωπή στο ζήτημα του πετρελαίου και της φερόμενης απειλής από το Κίεβο.

«Έχω διατάξει την ενίσχυση της προστασίας των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών», δήλωσε την Τετάρτη. «Αυτό σημαίνει ότι στρατιώτες και ο απαραίτητος εξοπλισμός για την απόκρουση ενδεχόμενων επιθέσεων θα αναπτυχθούν κοντά σε βασικές ενεργειακές εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, αστυνομικές δυνάμεις θα περιπολούν σε συγκεκριμένους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, κέντρα διανομής και κέντρα ελέγχου, ανέφερε ο Όρμπαν. Έχει επίσης επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων στην κομητεία Σαμπολτς-Σατμάρ-Μπέρεγκ, στη βορειοανατολική Ουγγαρία, στα σύνορα με την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Μαγιάρ κατηγορεί τον Όρμπαν για νεποτισμό και διαφθορά και υποστηρίζει ότι, ύστερα από 16 χρόνια στην πρωθυπουργία, είναι υπεύθυνος για τα προβλήματα της ουγγρικής οικονομίας, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις τιμών, ιδίως στα καύσιμα.





