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Wall Street: Συνέχισε τα κέρδη της από την προηγούμενη συνεδρίαση με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη
Χρηματιστήρια
23:20 - 25 Φεβ 2026

Wall Street: Συνέχισε τα κέρδη της από την προηγούμενη συνεδρίαση με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Τετάρτη (25/2), με τη στήριξη των Nvidia και Oracle, καθώς η αγορά συνέχισε τα κέρδη της από την προηγούμενη συνεδρίαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,87% στις 6,949.98 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite σημείωσε άνοδο 1,26% στις 23,152.08 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average αυξήθηκε κατά 307,77 μονάδες, ή 0,63% κλείνοντας στις 49,482.27.

Η Nvidia κατέγραφε άνοδο άνω του 1% ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών της αποτελεσμάτων, που είναι προγραμματισμένη μετά το κλείσιμο της αγοράς, μαζί με τα αποτελέσματα του κολοσσού λογισμικού Salesforce και της Snowflake. Η ανακοίνωση της Nvidia έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές επαναξιολογούν τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών και εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη από τους hyperscalers.

«Το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί αυτή η εμπιστοσύνη της αγοράς τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί εν μέρει από τα αποτελέσματα της Nvidia», έγραψε σε σημείωμά της η Ulrike Hoffmann-Burchardi, επικεφαλής επενδύσεων για την Αμερική και παγκόσμια επικεφαλής μετοχών της UBS.

«Καθώς οι hyperscalers ανακοίνωσαν πρόσφατα νέα αύξηση των κεφαλαιουχικών τους δαπανών, οι αγορές αναμένουν ότι η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ θα προβλέψει έσοδα υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς, συνοδευόμενα από ισχυρή αύξηση πωλήσεων».

Ο Michael Rosen, επικεφαλής επενδύσεων στην Angeles Investment Advisors, προειδοποιεί ότι οι επενδυτές δεν θα πρέπει να στοιχηματίζουν εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου Jensen Huang, σημειώνοντας ότι «έχει παίξει τα χαρτιά του εξαιρετικά καλά». Παράλληλα, θεωρεί ότι η πρόσφατη άνοδος της μετοχής —η οποία οδεύει προς τέταρτη διαδοχική ημέρα κερδών— αποτελεί ευκαιρία για κατοχύρωση κερδών από ορισμένους στη Wall Street.

Η Oracle, εξίσου δραστήρια στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άλμα 3%, ηγούμενη της συνεχιζόμενης ανάκαμψης των μετοχών λογισμικού, μετά από αναβάθμιση της μετοχής από την Oppenheimer, η οποία εκτιμά ότι το προφίλ ρίσκου-απόδοσης είναι «ευνοϊκό» μετά την πρόσφατη υποχώρησή της.

Ο κλάδος λογισμικού επέκτεινε τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) είχε ενισχυθεί κατά 2%. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κατέγραψε νέα άνοδο 2% την Τετάρτη, με μετοχές όπως οι Palantir Technologies και Microsoft να κινούνται ανοδικά. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι η Workday κατέγραψε απώλειες, αφού η εταιρεία εξέδωσε συγκρατημένη πρόβλεψη εσόδων.

Ο Rosen εκτιμά ότι οι ανησυχίες που έχουν επηρεάσει τους επενδυτές σχετικά με τον κλάδο του λογισμικού και την τεχνητή νοημοσύνη είναι «κάπως υπερβολικές».

«Η αγορά, νομίζω, μετακινείται από τη λογική του “βάζουμε τα πάντα στην ίδια κατηγορία και τα ανεβάζουμε” σε μια πιο επιλεκτική προσέγγιση ως προς το ποιες εταιρείες είναι καλύτερα τοποθετημένες σε σχέση με άλλες», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι θεωρεί πως η αγορά έχει περάσει από τη φάση του “πουλάμε πρώτα και ρωτάμε μετά” στη φάση του “ρωτάμε μετά”, όπου «τα πράγματα ίσως δεν είναι τελικά τόσο τρομακτικά».

Την Τρίτη, οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες ενισχύθηκαν, καθώς οι φόβοι για ανατρεπτικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους κλάδους υποχώρησαν. Οι μετοχές λογισμικού και κυβερνοασφάλειας κατέγραψαν ράλι ανακούφισης μετά την παρουσίαση από την Anthropic νέων συνδέσεων (connectors) και πρόσθετων λειτουργιών (plugins) για το εργαλείο γνώσης Claude Cowork, που επιτρέπει στις εταιρείες να το συνδέουν με υπάρχουσες εφαρμογές τους, όπως το Google Drive.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολουθούν αυτή την εβδομάδα και τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει με αύξηση των παγκόσμιων δασμών στο 15%, ωστόσο την Τρίτη τέθηκε σε εφαρμογή δασμός 10% στις παγκόσμιες εισαγωγές.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εκφώνησε το βράδυ της Τρίτης την ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους (State of the Union), κατά την οποία αναφέρθηκε θετικά στην πορεία της οικονομίας. Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόταση για την παροχή πρόσβασης των εργαζομένων σε συνταξιοδοτικό λογαριασμό με κρατική εγγύηση και επανέλαβε την έκκλησή του για απαγόρευση αγοράς μονοκατοικιών από μεγάλους θεσμικούς επενδυτές.

Τέλος, όσον αφορά το πετρέλαιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται αυτή τη στιγμή ελαφρώς κατά 0,27% στα 65,47 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ αντίθετα το αμερικανικό αργό υποχωρεί κατά 0,24% τα 65,47 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, αμετάβλητος παραμένει ο χρυσός στα 5,176.39 δολάρια η ουγγιά.

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