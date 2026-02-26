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Κομισιόν: Ζητά έρευνα για τον Πίτερ Μάντελσον λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν
Ειδήσεις
20:47 - 26 Φεβ 2026

Κομισιόν: Ζητά έρευνα για τον Πίτερ Μάντελσον λόγω της σχέσης του με τον Έπσταϊν

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να διερευνήσει πιθανές παραβάσεις των κανόνων εκ μέρους του Πίτερ Μάντελσον, ύστερα από αποκαλύψεις σχετικά με τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό Τζέφρι Έπσταϊν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.  

Ο 72χρονος Βρετανός, που υπηρέτησε ως Επίτροπος της ΕΕ από το 2004 έως το 2008, βρίσκεται υπό εξέταση για το εάν τήρησε τον κώδικα δεοντολογίας των αξιωματούχων της Κομισιόν τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας του όσο και μετά την αποχώρησή του.

Ο Μάντελσον, σημαντική προσωπικότητα της βρετανικής πολιτικής και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, βρέθηκε στο επίκεντρο σκανδάλου μετά τη δημοσιοποίηση νέων εγγράφων που φωτίζουν τη σχέση του με τον Έπσταϊν. Πρόσφατα συνελήφθη από τη βρετανική αστυνομία, αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Η Κομισιόν ενδιαφέρεται να διαπιστώσει αν ο πρώην Επίτροπος παραβίασε τις «υποχρεώσεις» του, όπως το απόρρητο ή η αποδοχή δώρων και χάρες. Η OLAF επιβεβαίωσε ότι έλαβε το σχετικό αίτημα στις 18 Φεβρουαρίου και το εξετάζει, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά ότι διεξάγεται επίσημη έρευνα κατά του Μάντελσον.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση συμφώνησε με την αστυνομία σε ένα πλαίσιο δημοσιοποίησης εγγράφων που σχετίζονται με τον διορισμό του Μάντελσον, το 2024, ως πρέσβης στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας συλλέγει αυτή τη στιγμή υλικό από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και αναμένεται ότι κάποια από τα έγγραφα θα δημοσιευτούν σύντομα.

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