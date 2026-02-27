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ifo - EUROCONSTRUCT: Οικοδομική άνοδος στην Ευρώπη έως το 2028 - Καθυστερεί η γερμανική ανάκαμψη
Ειδήσεις
10:19 - 27 Φεβ 2026

ifo - EUROCONSTRUCT: Οικοδομική άνοδος στην Ευρώπη έως το 2028 - Καθυστερεί η γερμανική ανάκαμψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο αριθμός των κατοικιών που ολοκληρώθηκαν στην Ευρώπη αυξήθηκε σε 1,47 εκατομμύρια μονάδες το 2026, από 1,44 εκατομμύρια το 2025. Περαιτέρω αύξηση σε 1,58 εκατομμύρια μονάδες αναμένεται για το 2027. Το νούμερο προβλέπεται να φτάσει τα 1,66 εκατομμύρια μονάδες το 2028. Αυτό προκύπτει από τις προβλέψεις του δικτύου πρόγνωσης EUROCONSTRUCT, του οποίου μέλος είναι το Ινστιτούτο ifo.    

«Παρότι στην Ευρώπη κατασκευάζονται και πάλι περισσότερες κατοικίες, η ανάκαμψη στη Γερμανία, αντίθετα, θα καθυστερήσει και θα είναι μόνο μέτρια», δηλώνει ο ειδικός του ifo για τον κατασκευαστικό κλάδο, Ludwig Dorffmeister.

Μετά από πτώση στις 205.000 κατοικίες το 2025, οι ολοκληρώσεις στη Γερμανία θα μειωθούν αρχικά περαιτέρω σε 185.000 μονάδες το 2026. Το 2027, ο αριθμός θα αυξηθεί ξανά στις 205.000, ακολουθούμενος από 215.000 μονάδες το 2028.

Ωστόσο, το 2028 ο αριθμός των ολοκληρώσεων θα εξακολουθεί να είναι κατά 15% χαμηλότερος σε σύγκριση με το 2024. Περίπου 2,6 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους θα ολοκληρωθούν στη Γερμανία το 2028, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (3,4). «Στη γερμανική αγορά κατοικίας, το κόστος των έργων και η προθυμία πληρωμής εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να αποκλίνουν σημαντικά. Οι πολυάριθμες πρωτοβουλίες για τη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση των διαδικασιών δεν έχουν ακόμη επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα», λέει ο Dorffmeister.

Η ευρωπαϊκή οικιστική κατασκευή λαμβάνει ώθηση ιδιαίτερα από ορισμένες μεγαλύτερες χώρες: Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξήσει τις ολοκληρώσεις του από περίπου 161.000 (2025) σε 207.000 κατοικίες (2028), η Γαλλία από 272.000 σε 314.000 και η Ισπανία από 95.000 σε 135.000 μονάδες.

Μικρότερες χώρες όπως η Ουγγαρία καταγράφουν ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη από περίπου 14.000 σε 27.000 κατοικίες, η Ιρλανδία από 34.000 σε 45.000 και η Σουηδία από 32.000 σε 41.000 μονάδες την ίδια περίοδο. «Ωστόσο, οι πιεσμένες αγορές κατοικίας σε πολλές περιοχές είναι απίθανο να ωφεληθούν σημαντικά από αυτή την επέκταση», καταλήγει ο Dorffmeister.

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