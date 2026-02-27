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Ρωσία και Ουκρανία συμφωνούν σε κατάπαυση πυρός για τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια
Ειδήσεις
17:48 - 27 Φεβ 2026

Ρωσία και Ουκρανία συμφωνούν σε κατάπαυση πυρός για τον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια

Reporter.gr Newsroom
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Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε τοπική κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να επιτραπούν οι επισκευές στις εφεδρικές γραμμές ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Η IAEA ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/2) ότι τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία στη νότια Ουκρανία, με στόχο την αποκατάσταση της γραμμής τροφοδοσίας ισχύος 330 κιλοβόλτ στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης.

«Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποναρκοθέτησης ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση των συνεργείων επισκευής», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός διευθυντής της IAEA, Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι, σύμφωνα με μετάδοση του CNBC.

Η τοπική εκεχειρία —στη διαμεσολάβηση της οποίας συνέβαλε η ίδια η IAEA— έρχεται λίγο μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υπό τον έλεγχό τους τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. Το συγκρότημα, που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, είναι το μεγαλύτερο της Ουκρανίας και διαθέτει έξι από τους 15 εν λειτουργία πυρηνικούς αντιδραστήρες της χώρας. Το τελευταίο διάστημα βασίζεται στην εξωτερική παροχή ρεύματος για τη διατήρηση όλων των κρίσιμων λειτουργιών πυρηνικής ασφάλειας.

Αμφότερες οι πλευρές έχουν κατηγορήσει η μία την άλλη ότι αυξάνουν τον κίνδυνο ενός καταστροφικού ατυχήματος μέσω επιθέσεων κοντά στις εγκαταστάσεις.

Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom δήλωσε την Παρασκευή ότι ειδικοί της IAEA που βρίσκονται στον σταθμό παρακολουθούν τις εργασίες αποκατάστασης της αποσυνδεδεμένης γραμμής, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν είχε απαντήσει σε αίτημα σχολιασμού μέχρι τη στιγμή της δημοσίευσης του άρθρου.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η IAEA είχε προειδοποιήσει ότι ο σταθμός της Ζαπορίζια λειτουργούσε με την τελευταία εναπομείνασα γραμμή ηλεκτροδότησης, γεγονός που φέρεται να συνδέεται με στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στον διακόπτη (switchyard) του θερμοηλεκτρικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Παράλληλα, αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου Institute for the Study of War εκτίμησαν ότι το πέμπτο έτος του πολέμου δεν ξεκίνησε ευνοϊκά για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σημειώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέγραψαν πρόσφατα τα σημαντικότερα εδαφικά κέρδη από την εισχώρησή τους στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας τον Αύγουστο του 2024.

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