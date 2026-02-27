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Έκκληση Γκουτέρες για άμεση εκεχειρία ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν
Ειδήσεις
22:59 - 27 Φεβ 2026

Έκκληση Γκουτέρες για άμεση εκεχειρία ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν

Reporter.gr Newsroom
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Την άμεση παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Πακιστάν και Αφγανιστάν ζήτησε ο γενικός γραμματέας του Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, εν μέσω της επικίνδυνης κλιμάκωσης που ακολούθησε την κήρυξη «ανοιχτού πολέμου» από το Ισλαμαμπάντ κατά της γειτονικής χώρας, μετά από αφγανική επίθεση στα σύνορα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο επικεφαλής του ΟΗΕ εμφανίζεται «ιδιαίτερα ανήσυχος» για την ένταση της βίας και τις επιπτώσεις της στον άμαχο πληθυσμό.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί πολύ για την κλιμάκωση της βίας μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, και για τον αντίκτυπο αυτής της βίας στους πολίτες», δήλωσε ο Ντουζαρίκ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Παράλληλα, ο Γκουτέρες «ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις πλευρές να επιλύσουν τις διαφορές τους με διπλωματικά μέσα», υπογραμμίζοντας την ανάγκη αποκλιμάκωσης μέσω διαλόγου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν, όπου σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται ήδη από ανθρωπιστική βοήθεια, γεγονός που καθιστά την περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης εξαιρετικά κρίσιμη.

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