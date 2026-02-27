Ο «χάρτης» της σύγκρουσης Πακιστάν–Αφγανιστάν – Διεθνείς εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Πρόκειται για τη νεότερη και σοβαρότερη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, σύμφωνα με μετάδοση του BBC.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν γνωστοποίησε ότι το βράδυ της Πέμπτης (26/2) εξαπέλυσε επιχείρηση κατά πακιστανικών στρατιωτικών βάσεων κοντά στα σύνορα. Το Πακιστάν απάντησε μέσα σε λίγες ώρες, βομβαρδίζοντας στόχους στην πρωτεύουσα Καμπούλ, καθώς και στις επαρχίες Κανταχάρ και Πακτίκα, που βρίσκονται κοντά στη συνοριακή γραμμή μήκους 2.600 χιλιομέτρων.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν συγκεχυμένες και μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα αν υπάρχουν θύματα και από τις δύο πλευρές.

Οι βομβαρδισμοί αποτελούν τη σοβαρότερη εξέλιξη στην παρατεταμένη ένταση μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες είχαν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός τον περασμένο Οκτώβριο, έπειτα από μία εβδομάδα φονικών συγκρούσεων.

Τι συνέβη μέσα στη νύχτα

Οι πρώτες πληροφορίες άρχισαν να δημοσιοποιούνται το βράδυ της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις αξιωματούχων των Ταλιμπάν, επίθεση ξεκίνησε στις 20:00 τοπική ώρα κατά μήκος των συνόρων, στις επαρχίες Νανγκαρχάρ, Νουριστάν, Κουνάρ, Χοστ, Πακτία και Πακτίκα.

Το Πακιστάν αντέδρασε άμεσα, κατηγορώντας τους Ταλιμπάν ότι «υπολόγισαν λάθος και άνοιξαν απρόκλητα πυρ» σε πολλαπλά σημεία στην επαρχία Χαϊμπέρ Παχτούνκουα, στα βορειοδυτικά της χώρας. Όπως ανέφερε το Ισλαμαμπάντ, οι πακιστανικές δυνάμεις απάντησαν «άμεσα και αποτελεσματικά».

Στη συνέχεια, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, εξαπολύθηκαν αεροπορικές επιδρομές σε στόχους στο Αφγανιστάν, μεταξύ άλλων στην Καμπούλ και σε συνοριακές επαρχίες.

Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, δημοσίευσε —και στη συνέχεια διέγραψε— ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, στην οποία ανέφερε ότι οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν πλήγματα κατά πακιστανικών στρατιωτικών θέσεων στο Κανταχάρ και τη Χελμάντ.

Δεν έχει καταστεί δυνατή η ανεξάρτητη επιβεβαίωση όλων των ισχυρισμών.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις

Οι Αφγανοί Ταλιμπάν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν αεροπορικά πλήγματα εντός του Πακιστάν το πρωί της Παρασκευής. Πηγές της κυβέρνησής τους ανέφεραν ότι χρησιμοποιήθηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που απογειώθηκαν από αφγανικό έδαφος.

Πακιστανός στρατιωτικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι drones των Ταλιμπάν στόχευσαν τρεις τοποθεσίες: τη σχολή πυροβολικού του στρατού στη Νόουσερα, περιοχή κοντά στη στρατιωτική ακαδημία στο Αμποταμπάντ και σημείο κοντά σε δημοτικό σχολείο στη Σουάμπι. Όπως υποστήριξε, όλα τα drones καταρρίφθηκαν.

Οι επιθέσεις αυτές θεωρούνται άνευ προηγουμένου. Εκτιμάται ότι οι Ταλιμπάν βασίζονται κυρίως σε εμπορικά διαθέσιμα drones με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, γεγονός που περιορίζει την εμβέλεια και την ακρίβειά τους.

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού δήλωσε ότι το Πακιστάν έπληξε 22 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Αφγανιστάν, μεταξύ αυτών στην Καμπούλ και το Κανταχάρ, τονίζοντας ότι ελήφθη «ιδιαίτερη μέριμνα» για την αποφυγή απωλειών αμάχων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 274 μαχητές των Ταλιμπάν, καταστράφηκαν 73 θέσεις και 18 καταλήφθηκαν, ενώ καταστράφηκαν περίπου 115 άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα και συστήματα πυροβολικού. Από πακιστανικής πλευράς, 12 στρατιώτες σκοτώθηκαν, 27 τραυματίστηκαν και ένας αγνοείται.

Αντιθέτως, ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν ανέφερε ότι 13 μαχητές τους σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν, ενώ 13 άμαχοι τραυματίστηκαν και άγνωστος αριθμός έχασε τη ζωή του. Υποστήριξε ότι βομβαρδίστηκε κατοικία αγρότη στη Τζαλαλαμπάντ, με τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του να σκοτώνονται, καθώς και θρησκευτική σχολή στην Πακτίκα.

Κατά τον ίδιο, 55 Πακιστανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν, 23 σοροί μεταφέρθηκαν στο Αφγανιστάν, άλλοι αιχμαλωτίστηκαν και 19 πακιστανικές βάσεις καταστράφηκαν.

Τι δηλώνουν οι δύο πλευρές

Όπως και σε προηγούμενους γύρους συγκρούσεων, κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι ξεκίνησε πρώτη τις επιθέσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι προκάλεσε βαριές απώλειες στον αντίπαλο.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι οι δυνάμεις της χώρας του μπορούν να «συντρίψουν» κάθε επιθετική ενέργεια, ενώ ο υπουργός Άμυνας έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο» με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν.

Από την πλευρά τους, οι Ταλιμπάν ανέφεραν ότι «θα απαντήσουν εάν δεχθούν επίθεση, αλλά δεν θα ξεκινήσουν συγκρούσεις προς το παρόν».

Ο ΟΗΕ κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση, ενώ το Ιράν, που συνορεύει και με τις δύο χώρες, προσφέρθηκε να μεσολαβήσει. Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υπενθύμισε ότι διανύεται το Ραμαζάνι, «μήνας αυτοσυγκράτησης και ενίσχυσης της αλληλεγγύης στον ισλαμικό κόσμο».

Η Κίνα, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις και με τις δύο χώρες, κάλεσε σε κατάπαυση του πυρός και αυτοσυγκράτηση, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συναντήθηκε με τον Πακιστανό ομόλογό του για να συζητήσουν τρόπους αποκλιμάκωσης.

Γιατί συμβαίνει τώρα – και τι αλλάζει

Τα πλήγματα έρχονται έπειτα από μήνες αψιμαχιών. Η τελευταία σοβαρή κρίση σημειώθηκε τον Οκτώβριο, όταν επετεύχθη εύθραυστη εκεχειρία με διαμεσολάβηση της Τουρκίας και του Κατάρ.

Το Πακιστάν κατηγορεί την κυβέρνηση των Ταλιμπάν ότι υποστηρίζει «αντιπακιστανικές τρομοκρατικές οργανώσεις», τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για επιθέσεις αυτοκτονίας στο έδαφός του, μεταξύ αυτών και πρόσφατη επίθεση σε τέμενος στο Ισλαμαμπάντ. Οι Ταλιμπάν απορρίπτουν τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το αφγανικό έδαφος δεν χρησιμοποιείται για απειλές κατά άλλων χωρών.

Αυτό που διαφοροποιεί την παρούσα κρίση είναι ότι, σύμφωνα με αναλυτές, τα πρόσφατα πακιστανικά πλήγματα φέρεται να στοχεύουν κυβερνητικές εγκαταστάσεις των Ταλιμπάν και όχι μόνο ένοπλες οργανώσεις.

Παρότι θεωρείται απίθανο οι Ταλιμπάν να εμπλακούν σε συμβατικό πόλεμο με το πυρηνικά οπλισμένο Πακιστάν, διαθέτουν εκτενή εμπειρία ανταρτοπολέμου. Η ρητορική τους περί «αδιάκοπων επιθέσεων» και οι προειδοποιήσεις για «ακόμη πιο αποφασιστική απάντηση» δημιουργούν ένα ιδιαίτερα εύθραυστο και επικίνδυνο σκηνικό, με τον κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης να μην μπορεί να αποκλειστεί.

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