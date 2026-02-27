Ανοίγουν καταφύγια, εκκενώνται πρεσβείες - Σημάδια επίθεσης των ΗΠΑ στο Ιράν - Δεν το αποκλείει ο Τραμπ

Ξεκάθαρο σκηνικό έντασης στη Μέση Ανατολή με τις ενδείξεις να προμηνύουν χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Σε συνέχεια της ραγδαίας αύξησης αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή αλλά και της άφιξης πολεμικών πλοίων, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την απόφασή τους να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Ισραήλ για λόγους ασφαλείας. Επίσης, έγινε γνωστό πως στο Ισραήλ δόθηκε εντολή να ανοίξουν τα καταφύγια στην πόλη Μπερ Σεβά. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοιάζει να δίνει τελεσίγραφο στην Τεχεράνη για συμφωνία τις επόμενες ώρες.

Εδώ και ημέρες τα διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επίθεσης στο Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις για πυρηνική συμφωνία δεν εξελίσσονται όπως θα ήθελε.

Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν και έχει λάβει εισηγήσεις να κινηθεί με ιδιαίτερη προσοχή, για να μην εμπλακεί σε έναν πόλεμο διαρκείας.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είπε την Πέμπτη (26/2) πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο μακράς σύγκρουσης, ενώ υπάρχει η πληροφορία πως ο Τραμπ έχει ζητήσει από το Ισραήλ να τραβήξει αυτό πρώτο «τη σκανδάλη».

Οι Αμερικανοί, πάντως, παίρνουν τα μέτρα τους για παν ενδεχόμενο και διέταξαν την εκκένωση της πρεσβείας τους στο Ισραήλ, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή.

Σε μία τελευταία εξέλιξη ο Τραμπ δήλωσε απογοητευμένος από την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Είπε πως θέλει μια συμφωνία με την Τεχεράνη και πως οι συνομιλίες θα συνεχιστούν, αφήνοντας ωστόσο εντελώς ανοιχτό το ενδεχόμενο επίθεσης.

Σε ερώτηση για το αν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη κατά του Ιράν, απάντησε ότι «δεν θέλω να το κάνω, αλλά κάποιες φορές χρειάζεται να το κάνεις».

Συναγερμός

Συναγερμό ενόψει μιας πιθανής πολεμικής σύγκρουσης στο Ιράν σήμανε ακόμα και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε μία οδηγία ανάλογη με αυτή που εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε συγκεκριμένα οδηγία για την αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν. Η Βρετανία επιπλέον απέσυρε τη διπλωματική της αποστολή από το Ιράν.

Σε ανάλογο κλίμα κινούνται οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, από την Πολωνία έως την Ιταλία και τη Γαλλία, οι οποίες απευθύνουν έκκληση στους πολίτες τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να βρίσκονται στο πεδίο της έντασης.

Μάλιστα, το απόγευμα της Παρασκευής το κεντρικό αεροδρόμιο της Τουρκίας, στην Κωνσταντινούπολη, ακύρωσε όλες τις πτήσεις προς το Ιράν.

Παράλληλα, η κινεζική πρεσβεία στο Ισραήλ κάλεσε τους πολίτες της που βρίσκονται στην χώρα να αυξήσουν τα μέτρα για την ασφάλειά τους και να προετοιμαστούν για έκτακτες καταστάσεις.

Ο στρατός των ΗΠΑ

Η τρέχουσα παρουσία των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες των τελευταίων δύο και πλέον δεκαετιών, από πριν τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Η ενίσχυση αυτή έρχεται μετά την απειλή του Προέδρου Τραμπ ότι θα επιτεθεί στο Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της χώρας, αν και δεν έχει διευκρινίσει τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι μια συμφωνία είναι εφικτή, αλλά ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επιτευχθεί.

Ειδικοί που εξέτασαν την ανάπτυξη δυνάμεων δήλωσαν ότι αυτή ξεπερνά τη στρατιωτική συγκέντρωση που είχε παρατηρηθεί πριν από τα αμερικανικά πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Πρόσθεσαν ότι τα μέσα που συγκεντρώνονται υποδηλώνουν μια πολυήμερη εκστρατεία χωρίς χερσαία εισβολή.

Δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη βρίσκονται πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Gerald R. Ford, το οποίο εντοπίστηκε τη Δευτέρα ανοιχτά του ελληνικού νησιού της Κρήτης. Το Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται στη Μέση Ανατολή, και η άφιξή του σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όλων των ενεργών αμερικανικών πλοίων βρίσκεται πλέον στην περιοχή.

«Το τεράστιο επίπεδο ισχύος που έχει συγκεντρωθεί σημαίνει ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να εκτελέσει ό,τι αποφασίσει ο Τραμπ — από μια παρατεταμένη, ιδιαίτερα σφοδρή εκστρατεία έως πιο στοχευμένα, περιορισμένα πλήγματα», δήλωσε η Ντάνα Στράουλ, πρώην αναπληρώτρια υφυπουργός Άμυνας για τη Μέση Ανατολή, η οποία σήμερα είναι διευθύντρια έρευνας στο Washington Institute, μια δεξαμενή σκέψης που επικεντρώνεται στην αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή.

Έλεγαν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα έχει καταστραφεί

Εντός των ΗΠΑ, πάντως, ο Τραμπ δέχεται σκληρή κριτική για τη στάση του απέναντι στο Ιράν και δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις στη μαραθώνια ομιλία του στο Κογκρέσο στις αρχές της εβδομάδας.

Οι επικριτές του Τραμπ υπενθυμίζουν πως στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού οι ΗΠΑ είχαν χτυπήσει το Ιράν, με τον Τραμπ να δηλώνει πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς. Λίγους μήνες αργότερα, όμως, δηλώνει πως είναι θέμα χρόνου το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και γι' αυτό θέλει να το χτυπήσει ξανά.

Τι πραγματικά ισχύει κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σαφήνεια, ενώ ο Τραμπ έδωσε δύο λόγους για την επιθετική ρητοτική απέναντι στο Ιράν: Πρώτον ότι οι Ιρανοί ηγέτες σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές και ότι δεύτερον δεν δεσμεύονται πως δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στον νούμερο ένα χρηματοδότη της τρομοκρατίας παγκοσμίως — που είναι με διαφορά — να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό», είπε αλλά τα ερωτηματικά παραμένουν.