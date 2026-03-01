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Gallup: Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί δηλώνουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους παρά προς το Ισραήλ
Ειδήσεις
15:44 - 01 Μαρ 2026

Gallup: Για πρώτη φορά οι Αμερικανοί δηλώνουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους παρά προς το Ισραήλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Σημαντική μεταβολή στις στάσεις της αμερικανικής κοινής γνώμης απέναντι στη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστινίων καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Gallup, σύμφωνα με την οποία, για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες μετρήσεων, οι Αμερικανοί εμφανίζονται να εκφράζουν ελαφρώς μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους παρά προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 41% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται πιο κοντά στην παλαιστινιακή πλευρά, ενώ το 36% τάσσεται περισσότερο υπέρ του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι είτε δηλώνουν ουδέτεροι είτε αναφέρουν ότι υποστηρίζουν και τις δύο πλευρές ή καμία.

Παρότι η διαφορά των πέντε ποσοστιαίων μονάδων θεωρείται στατιστικά μη σημαντική, το εύρημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη φορά από τότε που η Gallup ξεκίνησε να θέτει το συγκεκριμένο ερώτημα — πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια — που το Ισραήλ δεν καταγράφεται πρώτο στις συμπάθειες των Αμερικανών.

Η αλλαγή είναι ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους, όταν το Ισραήλ προηγούνταν καθαρά με ποσοστό 46% έναντι 33% των Παλαιστινίων.

Όπως σημείωσε ο αναλυτής της Gallup Μπένεντικτ Βίγκερς, πρόκειται για μια εξέλιξη «ιδιαίτερα εντυπωσιακή», καθώς ένα επί δεκαετίες σταθερό προβάδισμα στην αμερικανική κοινή γνώμη ουσιαστικά μηδενίστηκε μέσα σε λίγα χρόνια.

Κομματικός διαχωρισμός

Η δημοσκόπηση αναδεικνύει έντονη κομματική πόλωση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως προς τη στάση απέναντι στη Μέση Ανατολή.

Οι ψηφοφόροι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εξακολουθούν να στηρίζουν ισχυρά το Ισραήλ, με το 70% να δηλώνει ότι τοποθετείται υπέρ του. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή την πολιτική βάση καταγράφεται μείωση περίπου δέκα ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πριν από μία δεκαετία.

Αντίθετα, στους Δημοκρατικούς καταγράφεται σαφής μετατόπιση προς πιο επικριτική στάση απέναντι στο Ισραήλ, μια τάση που — σύμφωνα με τους αναλυτές — ενισχύεται σταθερά από την περίοδο της έντασης μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της προεδρίας Ομπάμα σχετικά με τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Στη νέα μέτρηση, το 65% των Δημοκρατικών δηλώνει μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους, έναντι μόλις 17% που τάσσεται υπέρ του Ισραήλ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα φαίνεται να είχε και ο πόλεμος στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, με μέρος των Δημοκρατικών ψηφοφόρων να θεωρεί ότι η τότε κυβέρνηση Μπάιντεν δεν άσκησε επαρκείς πιέσεις για τον περιορισμό των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ανεξάρτητοι ψηφοφόροι αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα στη μεταβολή της συνολικής εικόνας, καθώς σε αυτή την κατηγορία οι συμπάθειες προς τους Παλαιστινίους υπερέχουν κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Ηλικιακό χάσμα

Η έρευνα καταγράφει επίσης έντονες διαφοροποιήσεις ανά ηλικιακή ομάδα.

Οι νεότεροι Αμερικανοί, ηλικίας 18 έως 34 ετών, εμφανίζονται πλέον σαφώς πιο θετικοί προς την παλαιστινιακή πλευρά. Περίπου οι μισοί δηλώνουν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους, ενώ μόνο περίπου ένας στους τέσσερις εκφράζει αντίστοιχη στάση υπέρ του Ισραήλ.

Η μετατόπιση αυτή παρατηρείται σταδιακά από το 2020 και συνδέεται, μεταξύ άλλων, με τη μαζική εμφάνιση φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων σε αμερικανικά πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, όπου φοιτητές ζητούσαν από τα ιδρύματα να αποσύρουν επενδύσεις που σχετίζονται με το Ισραήλ.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Gallup, η αλλαγή δεν αποτελεί αποκλειστικά «γενεακό φαινόμενο». Για πρώτη φορά, και οι Αμερικανοί μέσης ηλικίας (35–54 ετών) εμφανίζονται να εκφράζουν μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους, ανατρέποντας την εικόνα της προηγούμενης χρονιάς.

Οι πολίτες άνω των 55 ετών παραμένουν η μοναδική ηλικιακή ομάδα που εξακολουθεί να δείχνει μεγαλύτερη υποστήριξη στο Ισραήλ, αν και και εκεί το προβάδισμα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2005.

Στήριξη σε παλαιστινιακό κράτος

Παράλληλα, το 57% των Αμερικανών δηλώνει ότι υποστηρίζει τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Το ποσοστό αυτό παραμένει σχετικά σταθερό τα τελευταία χρόνια, καθώς τουλάχιστον οι μισοί Αμερικανοί εκφράζουν ανάλογη θέση από το 2020 και μετά.

Η κομματική διαφοροποίηση είναι και εδώ έντονη: περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών και έξι στους δέκα ανεξάρτητους στηρίζουν τη λύση των δύο κρατών, ενώ αντίστοιχη θέση υιοθετεί μόνο περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικανών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι απόψεις των ίδιων των πληθυσμών που επηρεάζονται άμεσα από μια τέτοια λύση διαφέρουν σημαντικά. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Δημοσκόπηση της Gallup για το 2025, μόλις περίπου τρεις στους δέκα Ισραηλινούς και Παλαιστινίους που ζουν στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη συνύπαρξη δύο ανεξάρτητων κρατών.

Οι αναλυτές επισημαίνουν έτσι ένα εμφανές χάσμα ανάμεσα στις αντιλήψεις της αμερικανικής κοινής γνώμης και στις πραγματικές διαθέσεις των κοινωνιών της περιοχής.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά από τις 2 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 σε δείγμα 1.001 ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιθώριο στατιστικού σφάλματος ανέρχεται σε ±4 ποσοστιαίες μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/03/2026 - 14:15
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