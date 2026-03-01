Μετσόλα: Το τέλος του Χαμενεΐ να σηματοδοτήσει και το τέλος των δικτατόρων στο Ιράν

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα τάχθηκε σήμερα (1/3) υπέρ του τέλους του καθεστώτος των Αγιατολάχ στο Ιράν, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «το τέλος του Αγιατολάχ πρέπει να σηματοδοτήσει και το τέλος της εποχής των δικτατόρων στο Ιράν».

«Ύστερα από 47 χρόνια, είναι η ώρα για ελευθερία», σημείωσε χαρακτηριστικά στη σχετική της δήλωση η Μέτσολα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα θύματα εκτελέσεων, στις εξαφανίσεις και στις πολιτικές διώξεις, στα παιδιά που μεγάλωσαν υπό τον φόβο του καθεστώτος, στις μητέρες που αναζητούσαν τους δικούς τους ανάμεσα σε σωρούς νεκρών, καθώς και στις γενιές Ιρανών που αναγκάστηκαν να ζήσουν στην εξορία.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθιξε επίσης το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων που υπέστησαν βασανιστήρια ή εκτελέστηκαν, τις γυναίκες που αγωνίζονται για «ζωή και ελευθερία» -αναφέροντας μεταξύ άλλων την Τζίνα Μαχσά Αμινί- αλλά και Ευρωπαίους πολίτες που κρατούνται όμηροι υπό «φρικτές συνθήκες» από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη δράση «πληρεξουσίων τρομοκρατίας», οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, εκπαιδεύτηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκαλώντας χιλιάδες θύματα τόσο στη Μέση Ανατολή, αλλά και διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες.

«Τώρα, το Ιράν πρέπει να είναι ελεύθερο», κατέληξε η Ρομπέρτα Μέτσολα, καλώντας σε αλλαγή του καθεστώτος και σε ελευθερία για τον ιρανικό λαό.