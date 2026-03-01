ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μετσόλα: Το τέλος του Χαμενεΐ να σηματοδοτήσει και το τέλος των δικτατόρων στο Ιράν
Ειδήσεις
16:20 - 01 Μαρ 2026

Μετσόλα: Το τέλος του Χαμενεΐ να σηματοδοτήσει και το τέλος των δικτατόρων στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα τάχθηκε σήμερα (1/3) υπέρ του τέλους του καθεστώτος των Αγιατολάχ στο Ιράν, υπογραμμίζοντας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «το τέλος του Αγιατολάχ πρέπει να σηματοδοτήσει και το τέλος της εποχής των δικτατόρων στο Ιράν».

«Ύστερα από 47 χρόνια, είναι η ώρα για ελευθερία», σημείωσε χαρακτηριστικά στη σχετική της δήλωση η Μέτσολα, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στα θύματα εκτελέσεων, στις εξαφανίσεις και στις πολιτικές διώξεις, στα παιδιά που μεγάλωσαν υπό τον φόβο του καθεστώτος, στις μητέρες που αναζητούσαν τους δικούς τους ανάμεσα σε σωρούς νεκρών, καθώς και στις γενιές Ιρανών που αναγκάστηκαν να ζήσουν στην εξορία.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έθιξε επίσης το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων που υπέστησαν βασανιστήρια ή εκτελέστηκαν, τις γυναίκες που αγωνίζονται για «ζωή και ελευθερία» -αναφέροντας μεταξύ άλλων την Τζίνα Μαχσά Αμινί- αλλά και Ευρωπαίους πολίτες που κρατούνται όμηροι υπό «φρικτές συνθήκες» από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη δράση «πληρεξουσίων τρομοκρατίας», οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, εκπαιδεύτηκαν, χρηματοδοτήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από το ιρανικό καθεστώς, προκαλώντας χιλιάδες θύματα τόσο στη Μέση Ανατολή, αλλά και διεθνώς τις τελευταίες δεκαετίες.

«Τώρα, το Ιράν πρέπει να είναι ελεύθερο», κατέληξε η Ρομπέρτα Μέτσολα, καλώντας σε αλλαγή του καθεστώτος και σε ελευθερία για τον ιρανικό λαό.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χριστοδουλίδης: Διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο
Ειδήσεις

Χριστοδουλίδης: Διέψευσε κατηγορηματικά τις πληροφορίες ότι δύο ιρανικοί πύραυλοι είχαν κατεύθυνση προς την Κύπρο

Παπασταύρου: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προστασία της βιοποικιλότητας
Πολιτική

Παπασταύρου: Προτεραιότητα για την κυβέρνηση η προστασία της βιοποικιλότητας

Έκτακτη σύσκεψη του ΥΠΕΘΑ υπό το Δένδια - Έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις

Έκτακτη σύσκεψη του ΥΠΕΘΑ υπό το Δένδια - Έχουν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ
Ειδήσεις

Ιράν: Απαίτηση για αποδέσμευση $24 δισ. προκειμένου να «ξεκλειδώσει» πιθανή συμφωνία με ΗΠΑ

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»
Ειδήσεις

Κεφαλογιάννης προς Ευρωκοινοβούλιο: Στην Έκθεση Προόδου της Τουρκίας, τα 12 ν.μ. και καταδίκη της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ
Ειδήσεις

Ρούμπιο: «Εξοργιστικές» οι ιρανικές επιθέσεις στο Κουβέιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

Πολιτική
06/06/2026 - 10:00

Το πολιτικό σκηνικό ξαναγράφεται: Ποιοι κερδίζουν, ποιοι χάνουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 09:16

Η ελληνική ναυτιλία δεν κινδυνεύει από την αγορά. Κινδυνεύει από τις αποφάσεις των κυβερνήσεων

Χρηματιστήρια
06/06/2026 - 08:08

Τι προκάλεσε τη χειρότερη εβδομάδα του Nasdaq εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:50

Νέο δίκτυο καυσίμων του ΝΑΤΟ: Κομβικός ρόλος για την Τουρκία στο mega project των $28 δισ.

Ειδήσεις
05/06/2026 - 23:30

Επίθεση ανοιχτά της Κριμαίας: Νεκρός και τραυματίες σε τουρκικό αλιευτικό

Χρηματιστήρια
05/06/2026 - 23:24

Τεχνολογικός πανικός στη Wall: Βουτιά 4% για Nasdaq - Ξεπούλημα στα chips

Πολιτική
05/06/2026 - 23:13

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά

Πολιτική
05/06/2026 - 23:10

Σιακαντάρης: Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά θετικά στον Φάμελλο – «Καλοδεχούμενη η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:55

ΗΠΑ: Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ – Άκυροι οι περιορισμοί στη μετανάστευση για 39 χώρες

Ειδήσεις
05/06/2026 - 22:35

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 12 Ιουνίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ