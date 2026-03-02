Ζελένσκι: Παρατεταμένος πόλεμος στο Ιράν θα πλήξει τα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων για την Ουκρανία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με τον πόλεμο κατά του Ιράν, ενδέχεται να εξαντλήσει αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων που είναι κρίσιμα για την άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικοί πύραυλοι Patriot θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την κατάρριψη ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και αποτελούν πολύτιμο μέσο για την Ουκρανία στην τετραετή άμυνά της απέναντι στις δυνάμεις εισβολής του Κρεμλίνου υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν θα οδηγήσει τις αμερικανικές δυνάμεις σε αυξημένη κατανάλωση αποθεμάτων πυραύλων Patriot για την προστασία τους από ιρανικές επιθέσεις, αφήνοντας λιγότερους διαθέσιμους για την Ουκρανία.

Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εξάντλησης των αποθεμάτων, εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί «σίγουρα θα επηρεάσει τις προμήθειες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους μέσω μηνύματος σε ομάδα στο WhatsApp τη Δευτέρα.

«Μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται όπως πριν, αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι ένας παρατεταμένος πόλεμος, εάν διαρκέσει και διατηρηθεί η ένταση των εχθροπραξιών, θα επηρεάσει τον αριθμό των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που διαθέτουμε», είπε.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι για εμάς αυτό [οι πύραυλοι αντιαεροπορικής άμυνας] είναι ζήτημα ζωής», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.