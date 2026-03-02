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Aegean: Πληρώνει τόκους και επιστρέφει το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου στις 12/3
Ανακοινώσεις
14:52 - 02 Μαρ 2026

Aegean: Πληρώνει τόκους και επιστρέφει το κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου στις 12/3

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 12.03.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), ως τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ως άνω ομολογιών της Εταιρείας, που διατέθηκαν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς και εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ορίζεται η Δευτέρα, 9 η Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα τους όρους του ΚΟΔ, η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 14 η Περίοδο Εκτοκισμού είναι η Τετάρτη, 11η Μαρτίου 2026.

Από την Τρίτη, 10 η Μαρτίου 2026 (Ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 14 ου τοκομεριδίου.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του ΚΟΔ, την Πέμπτη 12η Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν:

α) Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 14 η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 3.562.423,90 ευρώ, ήτοι ποσό 18,10 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 3,60% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 196.819 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

β) το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών Ευρώ 196.819.000,00, ήτοι Ευρώ 1.000,00 ανά ομολογία.

Η καταβολή των ανωτέρω ποσών προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Πέμπτη 12η Μαρτίου 2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων οι οποίοι τηρούν τους Λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες) σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με την ενότητα Χ μέρος 2, του Κανονισμού Λειτουργίας της ATHEXCSD, και β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων θα πραγματοποιείται: α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου (στους νόμιμους κληρονόμους, μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών), και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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