IDF: Περίπου 600 ιρανικές υποδομές έχουν εξουδετερωθεί – «Συνεχίζουμε σε όλα τα μέτωπα»

Περίπου 600 υποδομές του ιρανικού καθεστώτος έχουν εξουδετερωθεί από την έναρξη της επιχείρησης μέχρι και σήμερα (Δευτέρα, 2/3), ανακοίνωσαν οι IDF, σημειώνοντας πως μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 2.500 πυρομαχικά και έχουν κινητοποιηθεί περί τους 110.000 εφέδρους.

Με την έναρξη της Επιχείρησης, οι IDF, μέσω της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και του Γενικού Κέντρου Διοίκησης, επιβλέπουν την εκστρατεία και είναι υπεύθυνοι για την ηγεσία και τον συντονισμό επιθετικών και αμυντικών ενεργειών σε πολλαπλά μέτωπα.

Πριν από την έναρξη της εκστρατείας, η Διεύθυνση Επιχειρήσεων πραγματοποίησε ενδελεχή προετοιμασία μάχης για αρκετούς μήνες.

Πραγματοποιήθηκαν διαδικασίες συντονισμού με τον αμερικανικό στρατό, παράλληλα με εκτεταμένες προετοιμασίες για ενδεχόμενες εξελίξεις σε πολλαπλά μέτωπα.

Η προετοιμασία αυτή περιελάμβανε την ενίσχυση των περιφερειακών διοικήσεων, καθώς και την αναβάθμιση της αμυντικής και επιθετικής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία – ενεργώντας βάσει ακριβών πληροφοριών από τη Διεύθυνση Πληροφοριών και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – έχει μέχρι στιγμής πλήξει πάνω από 600 «τρομοκρατικές» υποδομές του ιρανικού καθεστώτος, μεταξύ των οποίων και οι 20 στόχοι που αφορούσαν τους Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες, αλλά και η εξουδετέρωση περισσότερων από 150 βαλλιστικών πυραύλων και άνω των 200 ιρανικών συστημάτων αεράμυνας.

Το τελευταίο 24ωρο, οι ΙDF διεξήγαγαν επιχειρήσεις σε πολλαπλά μέτωπα σε όλες τις περιοχές.

Μέχρι στιγμής, έχουν πληγεί περίπου 30 υποδομές στον Λίβανο, ενώ – σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση – θα συνεχίσουν να επιχειρούν, επιθετικά και αμυντικά, σε όλα τα μέτωπα.

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