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Σύσκεψη Κολλεγίου Ασφάλειας της ΕΕ για Μέση Ανατολή: Στήριξη κρατών μελών και προστασία πολιτών στο επίκεντρο
Ειδήσεις
20:59 - 02 Μαρ 2026

Σύσκεψη Κολλεγίου Ασφάλειας της ΕΕ για Μέση Ανατολή: Στήριξη κρατών μελών και προστασία πολιτών στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Σε έκτακτη συνεδρίαση του «Κολλεγίου Ασφάλειας» των Επιτρόπων προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο την επιδεινούμενη κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, το έργο της Επιτροπής θα κινηθεί σε δύο βασικούς άξονες: την υποστήριξη των κρατών μελών και την προστασία των πολιτών της ΕΕ από τις συνέπειες των εξελίξεων στην περιοχή.

Στήριξη σε εκκενώσεις και επαναπατρισμούς

Η Επιτροπή ενισχύει τη συνδρομή της στις προσπάθειες εκκένωσης και επαναπατρισμού Ευρωπαίων πολιτών. Η υποστήριξη παρέχεται, μεταξύ άλλων, μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ και του Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε στενή συνεργασία με τις αντιπροσωπείες της ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Αυξημένη επιτήρηση στις μεταφορές

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση πιθανών διαταραχών στις διεθνείς μεταφορές, ειδικά στις θαλάσσιες και αεροπορικές οδούς γύρω από το Στενό του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Η Επιτροπή εντείνει τον συντονισμό με αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και με τις εθνικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων μεταφοράς.

Παρακολούθηση ενεργειακών εξελίξεων

Στον τομέα της ενέργειας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν στενά τόσο τις διακυμάνσεις των τιμών όσο και την επάρκεια εφοδιασμού. Παράλληλα, αποφασίστηκε η σύγκληση ειδικής ομάδας για την ενέργεια με τη συμμετοχή των κρατών μελών, σε συνεργασία με τον Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας.

Επαγρύπνηση για την εσωτερική ασφάλεια

Σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια, η Επιτροπή διατηρεί αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και ενισχύει τη συνεργασία της με την Europol και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αξιολογούνται και να αντιμετωπίζονται πιθανοί κίνδυνοι που ενδέχεται να προκύψουν εντός της Ένωσης.

Ετοιμότητα στο μεταναστευτικό

Τέλος, στον τομέα της μετανάστευσης, δρομολογείται ενίσχυση της ετοιμότητας μέσω στενότερης παρακολούθησης των μεταναστευτικών ροών και ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και τις χώρες εταίρους.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να διαμορφώσει ένα συνεκτικό πλαίσιο αντίδρασης απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις, δίνοντας έμφαση στον συντονισμό, την πρόληψη και την έγκαιρη διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων.

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