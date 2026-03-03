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Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει ατελείωτος πόλεμος με το Ιράν – Γρήγορη και αποφασιστική δράση
Ειδήσεις
08:34 - 03 Μαρ 2026

Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει ατελείωτος πόλεμος με το Ιράν – Γρήγορη και αποφασιστική δράση

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενγιαμίν Νετανιάχου επέμεινε ότι η κοινή στρατιωτική επιχείρηση ΗΠΑ–Ισραήλ στο Ιράν δεν θα οδηγήσει σε «ατελείωτο πόλεμο», σε συνέντευξή του στο Fox News τη Δευτέρα, όπου εξήρε τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου Donald Trump στην ηγεσία της αεροπορικής εκστρατείας.

Ο Νετανιάχου περιέγραψε, σύμφωνα με το Politico, το όραμά του για την επόμενη ημέρα στο Ιράν, χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «γρήγορη και αποφασιστική δράση».

«Ακούω ότι κάποιοι λένε πως θα έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο. Δεν θα υπάρξει ατελείωτος πόλεμος», δήλωσε στον παρουσιαστή Sean Hannity. «Πρόκειται για μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια και θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε ο ιρανικός λαός να πάρει τον έλεγχο της μοίρας του και να σχηματίσει τη δική του δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση».

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, την οποία ο Τραμπ προώθησε στους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Νετανιάχου επαίνεσε επανειλημμένα τον ρόλο του Αμερικανού προέδρου στις επιθέσεις.

«Δεν υπήρξε ποτέ πρόεδρος σαν τον Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Η αποφασιστικότητά του, η σαφήνεια σκέψης του, ο τρόπος που πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία των πραγμάτων», ανέφερε. «Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε ως ηγέτη του ελεύθερου κόσμου».

Τονίζοντας τον ηγετικό ρόλο του Τραμπ στην έναρξη των πληγμάτων κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου αφηγήθηκε συνάντησή τους στο Μαρ-α-Λάγκο, στην Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, όπου –όπως είπε– ο Τραμπ υπογράμμισε αυθόρμητα τη σημασία αποτροπής της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

«Συναντηθήκαμε στο Μαρ-α-Λάγκο και το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν: “Πρέπει να αποτρέψουμε το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά”», σημείωσε. «Μου το είπε από την πρώτη στιγμή, χωρίς να το θέσω εγώ. Και αυτό ακριβώς έκανε».

Αναφερόμενος στον χρόνο διεξαγωγής των αεροπορικών επιδρομών, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν ανασυγκροτούσε το πυραυλικό του πρόγραμμα σε τέτοιο βαθμό ώστε, μέσα σε λίγους μήνες, θα καθίστατο «άτρωτο».

«Αν δεν αναλαμβάναμε δράση τώρα, δεν θα μπορούσε να αναληφθεί δράση στο μέλλον», κατέληξε.

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