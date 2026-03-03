ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Λαβρόφ: Ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη πυρηνική κούρσα
Ειδήσεις
14:08 - 03 Μαρ 2026

Λαβρόφ: Ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη πυρηνική κούρσα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ρωσία προειδοποίησε την Τρίτη (3/3) ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν ενδέχεται να οδηγήσει ακριβώς στο αποτέλεσμα που, σύμφωνα με τους ίδιους, επιδιώκουν να αποτρέψουν: να ωθήσει τόσο το Ιράν όσο και αραβικές χώρες της περιοχής στην απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε την –κατά τον ίδιο– επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται, ως έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις το Σάββατο. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πυροδότησαν μια σύγκρουση που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η «λογική συνέπεια» των εξελίξεων θα ήταν να ενισχυθούν εντός του Ιράν οι φωνές που υποστηρίζουν την απόκτηση πυρηνικής βόμβας. «Θα εμφανιστούν δυνάμεις στο Ιράν υπέρ του να κάνουν ακριβώς αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν να αποτρέψουν – να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Διότι οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται σε όσους διαθέτουν πυρηνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε επίσης ότι και αραβικές χώρες θα μπορούσαν να μπουν σε μια αντίστοιχη κούρσα εξοπλισμών. Όπως είπε, ο κίνδυνος είναι πλέον αυξημένος το πρόβλημα της πυρηνικής διάδοσης να «ξεφύγει από κάθε έλεγχο». «Ο φαινομενικά παράδοξος, διακηρυγμένος ευγενής στόχος της έναρξης ενός πολέμου για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων μπορεί να ενισχύσει εντελώς αντίθετες τάσεις», τόνισε.

Ο Ρώσος υπουργός επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν έχει δει αποδείξεις πως το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ως το μοναδικό κράτος της περιοχής που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, χωρίς ωστόσο να το επιβεβαιώνει ή να το διαψεύδει επισήμως.

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για τη διατήρηση της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ «κυνική» και η Μόσχα έχει καλέσει σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν, ο οποίος συνομίλησε τη Δευτέρα με ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου, θα μεταφέρει στο Ιράν τις ανησυχίες τους σχετικά με τα ιρανικά στρατιωτικά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει έστω και σε μια μικρή αποκλιμάκωση της έντασης».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βρετανία: Σχεδιάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για υπεράσπιση των βάσεων
Ειδήσεις

Βρετανία: Σχεδιάζει την αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο για υπεράσπιση των βάσεων

IAEA για Ιράν: Καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ, αλλά όχι διαρροή ραδιενέργειας
Ειδήσεις

IAEA για Ιράν: Καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ, αλλά όχι διαρροή ραδιενέργειας

Η Γαλλία θωρακίζει την Κύπρο: Αντιαεροπορικά συστήματα και φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο
Ειδήσεις

Η Γαλλία θωρακίζει την Κύπρο: Αντιαεροπορικά συστήματα και φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Ειδήσεις

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα
Ειδήσεις

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη
Ειδήσεις

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες
Ειδήσεις

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
07/06/2026 - 23:48

Τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια στην Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 23:18

Κύματα πυραύλων από το Ιράν στο Ισραήλ - Αντίποινα σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό

Ειδήσεις
07/06/2026 - 22:00

Τραμπ κατά δημοσιογράφου του NBC: «Ή είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια» δήλωσε και αποχώρησε

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:53

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο-μαμούθ €270.000 σε 55χρονο για εγκατάλειψη εννέα γατιών στην Καλαμαριά

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:45

Σύλληψη Παλαιστίνιου στην Κρήτη: Ισραηλινές αναφορές για δίκτυα Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο

Ειδήσεις
07/06/2026 - 21:35

Στο Λονδίνο ο Ζελένσκι για κρίσιμες συνομιλίες ενώ η Ουκρανία δέχεται σφοδρά ρωσικά πλήγματα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/06/2026 - 21:20

Aγρότες: Ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση 15% στην αγορά λιπασμάτων – Ποιο διάστημα καλύπτει

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:45

Πληθωρισμός και πετρέλαιο πιέζουν την ΕΚΤ: Προς αύξηση επιτοκίων την Πέμπτη 11/6

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ πρώτη με 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ