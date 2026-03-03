Λαβρόφ: Ο πόλεμος κατά του Ιράν μπορεί να πυροδοτήσει ανεξέλεγκτη πυρηνική κούρσα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικαλέστηκε την –κατά τον ίδιο– επιδίωξη του Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται, ως έναν από τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις το Σάββατο. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πυροδότησαν μια σύγκρουση που εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η «λογική συνέπεια» των εξελίξεων θα ήταν να ενισχυθούν εντός του Ιράν οι φωνές που υποστηρίζουν την απόκτηση πυρηνικής βόμβας. «Θα εμφανιστούν δυνάμεις στο Ιράν υπέρ του να κάνουν ακριβώς αυτό που οι Αμερικανοί θέλουν να αποτρέψουν – να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο. Διότι οι ΗΠΑ δεν επιτίθενται σε όσους διαθέτουν πυρηνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λαβρόφ προειδοποίησε επίσης ότι και αραβικές χώρες θα μπορούσαν να μπουν σε μια αντίστοιχη κούρσα εξοπλισμών. Όπως είπε, ο κίνδυνος είναι πλέον αυξημένος το πρόβλημα της πυρηνικής διάδοσης να «ξεφύγει από κάθε έλεγχο». «Ο φαινομενικά παράδοξος, διακηρυγμένος ευγενής στόχος της έναρξης ενός πολέμου για την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων μπορεί να ενισχύσει εντελώς αντίθετες τάσεις», τόνισε.

Ο Ρώσος υπουργός επανέλαβε ότι η Μόσχα δεν έχει δει αποδείξεις πως το Ιράν αναπτύσσει πυρηνικά όπλα. Το Ισραήλ θεωρείται ευρέως ως το μοναδικό κράτος της περιοχής που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, χωρίς ωστόσο να το επιβεβαιώνει ή να το διαψεύδει επισήμως.

Η Ρωσία διατηρεί στενές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο θεωρεί κρίσιμο για τη διατήρηση της επιρροής της στη Μέση Ανατολή, ιδίως μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024. Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τη δολοφονία του Χαμενεΐ «κυνική» και η Μόσχα έχει καλέσει σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν, ο οποίος συνομίλησε τη Δευτέρα με ηγέτες αραβικών χωρών του Κόλπου, θα μεταφέρει στο Ιράν τις ανησυχίες τους σχετικά με τα ιρανικά στρατιωτικά πλήγματα από την έναρξη του πολέμου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμβάλει έστω και σε μια μικρή αποκλιμάκωση της έντασης».