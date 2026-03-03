IAEA για Ιράν: Καταγράφηκαν ζημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ, αλλά όχι διαρροή ραδιενέργειας

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στο Νατάνζ του Ιράν υπέστησαν ζημιές, στο πλαίσιο της εκστρατείας αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Παρά τα προβλήματα, οι ειδικοί της IAEA εκτιμούν ότι δεν αναμένονται ραδιολογικές επιπτώσεις.

Σύμφωνα με την IAEA, οι ζημιές εντοπίζονται κυρίως στα «κτίρια εισόδου» του υπόγειου τμήματος της πυρηνικής εγκατάστασης. Το υπόγειο εργοστάσιο εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) αποτελεί ένα από τα τρία ενεργά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου στο Ιράν που λειτουργούσαν κατά την περίοδο των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου.

Παράλληλα, αυξημένη επιφυλακή υπάρχει στην περιοχή του Ισφαχάν, μετά από αναφορές του Al Jazeera για ισχυρές εκρήξεις κοντά σε κρίσιμες πυρηνικές και στρατιωτικές υποδομές. Η περιοχή θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς συγκεντρώνει πλήθος σημαντικών εγκαταστάσεων, από πυρηνικά κέντρα μέχρι εργοστάσια παραγωγής μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων οπλικών συστημάτων.

Η πυρηνική εγκατάσταση του Ισφαχάν, η οποία ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1999, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εκεί λειτουργούν τρεις ερευνητικοί αντιδραστήρες κινεζικής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η παραγωγή καυσίμων και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Η σημασία της περιοχής ενισχύεται από την παρουσία μεγάλης αεροπορικής βάσης, η οποία φιλοξενεί τον ιστορικό στόλο των F-14 Tomcats αμερικανικής κατασκευής, που αποκτήθηκαν πριν από την Επανάσταση του 1979, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr, εκρήξεις αναφέρθηκαν επίσης στις πόλεις Σιράζ και Κανγκαβάρ, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια των κρίσιμων υποδομών στην περιοχή.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από διεθνείς φορείς, ενώ η IAEA τόνισε ότι θα συνεχίσει να αξιολογεί τυχόν κινδύνους για διαρροές ραδιενέργειας ή περαιτέρω ζημιές στις ιρανικές εγκαταστάσεις.