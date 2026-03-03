Μακελειό σε σχολείο στο Ιράν: ΟΗΕ απαιτεί αμερόληπτη διερεύνηση

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση στο σχολείο στην πόλη Minab, στα νότια της χώρας, το Σάββατο (28/2), σκοτώθηκαν περισσότεροι από 160 άνθρωποι. Κυκλοφορούν μάλιστα και αναφορές για ακόμη υψηλότερο αριθμό θυμάτων.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες. Και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν θα έθεταν εσκεμμένα στο στόχαστρο ένα σχολείο». Τα ιρανικά κρατικά μέσα θεωρούνται μη αξιόπιστα λόγω της περιορισμένης ελευθερίας του Τύπου στη χώρα.

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