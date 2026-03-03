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Μακελειό σε σχολείο στο Ιράν: ΟΗΕ απαιτεί αμερόληπτη διερεύνηση
Ειδήσεις
15:50 - 03 Μαρ 2026

Μακελειό σε σχολείο στο Ιράν: ΟΗΕ απαιτεί αμερόληπτη διερεύνηση

Reporter.gr Newsroom
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Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ζητά τη διεξαγωγή έρευνας για τον βομβαρδισμό ενός σχολείου θηλέων στο Ιράν. Ο Ύπατος Αρμοστής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Volker Türk, απαίτησε αμερόληπτη διερεύνηση του «φρικτού» περιστατικού, όπως δήλωσε εκπρόσωπός του. Η ευθύνη για την έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, βαρύνει τις ένοπλες δυνάμεις που φέρονται να διέπραξαν την επίθεση. Κατά την ίδια πηγή, δεν αποκλείεται να πρόκειται για έγκλημα πολέμου.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, από την επίθεση στο σχολείο στην πόλη Minab, στα νότια της χώρας, το Σάββατο (28/2), σκοτώθηκαν περισσότεροι από 160 άνθρωποι. Κυκλοφορούν μάλιστα και αναφορές για ακόμη υψηλότερο αριθμό θυμάτων.

Το Ισραήλ απέρριψε τις κατηγορίες. Και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν θα έθεταν εσκεμμένα στο στόχαστρο ένα σχολείο». Τα ιρανικά κρατικά μέσα θεωρούνται μη αξιόπιστα λόγω της περιορισμένης ελευθερίας του Τύπου στη χώρα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgt6h8m86gsh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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