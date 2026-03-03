Φάμελλος: Θεσμική και εθνική ανάγκη η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών αρχηγών

Την ανάγκη για σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών αρχηγών επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος παρεμβαίνοντας στην Βουλή.

«Ο εκδημοκρατισμός του Ιράν δεν επιτυγχάνεται με στρατιωτικές επεμβάσεις», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Καταδικάσαμε από την πρώτην στιγμή την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που παραβιάζει την χάρτα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα πρέπει να λειτουργεί σαν παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης».

Κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «λειτουργεί σαν ουρά των Τραμπ και του Νετανιάχου» και προσέθεσε:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει διεθνή διάσκεψη για την Μέση Ανατολή. Τώρα γινόμαστε μάρτυρες δηλώσεων περί “συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων”από τον κ. Γεραπετρίτη. Για αυτές τις εξελίξεις μιλούσε ο κ. Γεραπετρίτης; Γι αυτό και μετά την επέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από τον πρωθυπουργό.»

«Οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν», σημείωσε ακόμη ο κ. Φάμελλος, τονίζοντας ότι: «Χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερωθούν θεσμικά τα κόμματα. Γι αυτό και διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Οφείλει η χώρα να καταδικάσει την στρατιωτική επέμβαση και να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα εμπλακεί με κανένα τρόπο στον πόλεμο και ότι δεν θα υπάρξει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας. Υπάρχει το προηγούμενο, καθώς αντίστοιχη απόφαση πήρε η Ισπανική κυβέρνηση, μέλος της ΕΕ».

Ακολούθως ξεκαθάρισε: «Είμαστε δίπλα στον κυπριακό λαό και στην κυπριακή δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί. Όμως η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο επιβεβαιώνει ότι η ενημέρωση και οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Μεταφέρετε στον κ. Μητσοτάκη ότι ένα τέτοιο ζήτημα δεν μπορεί να συζητηθεί ως δευτερεύον και παρεμπίπτων στην αυριανή συνεδρίαση. Η σύγκληση είναι και θεσμική και εθνική ανάγκη, εάν μάλιστα πιστεύετε έστω και λίγο αυτά που λέτε περί συναίνεσης».

Έκλεισε λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ήδη από πέρυσι πρόταση για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Μέση Ανατολή που περιλαμβάνει την επανάληψη των διεθνών συνομιλιών για το Παλαιστινιακό και την επανέναρξη των διακοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό.