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Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο - Δόθηκε άδεια στο προσωπικό της πρεσβείας
Ειδήσεις
08:44 - 04 Μαρ 2026

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο - Δόθηκε άδεια στο προσωπικό της πρεσβείας

Reporter.gr Newsroom
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Ταξιδιωτική οδηγία για την Κύπρο και χώρες της Μέσης Ανατολής εξέδωσαν το πρωί της Τετάρτης (4/3) οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λευκωσία ανακοίνωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε άδεια στο μη απαραίτητο προσωπικό και στις οικογένειές τους στην Κύπρο να φύγουν, «λόγω κινδύνων για την ασφάλεια».

Τονίζεται ακόμα ότι:

«Το επίπεδο προειδοποίησης αυξήθηκε στο 3. Δεν υπήρξαν αλλαγές στους δείκτες κινδύνου. Η σύνοψη της προειδοποίησης ενημερώθηκε ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες της αμερικανικής πρεσβείας.

Επανεξετάστε επίσκεψη στην Κύπρο λόγω της απειλής ένοπλης σύγκρουσης και της περιορισμένης βοήθειας της πρεσβείας των ΗΠΑ προς τους Αμερικανούς στην περιοχή που διοικείται από την Τουρκοκυπριακή Αυτοδιοίκηση».

{https://x.com/USEmbassyCyprus/status/2029072427121066205}

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