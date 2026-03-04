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Τραμπ: Ασφάλιση κινδύνου για τη ναυτιλία και πιθανή συνοδεία δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία
00:24 - 04 Μαρ 2026

Τραμπ: Ασφάλιση κινδύνου για τη ναυτιλία και πιθανή συνοδεία δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργοποίηση μέτρων για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας και ιδιαίτερα των ενεργειακών μεταφορών που διέρχονται από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ. Με δημόσια δήλωσή του γνωστοποίησε ότι έδωσε εντολή στην U.S. International Development Finance Corporation (DFC) να παρέχει ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για το θαλάσσιο εμπόριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αφορά το σύνολο της διεθνούς ναυτιλίας και εστιάζει κυρίως στις μεταφορές ενεργειακών φορτίων που διέρχονται από την περιοχή του Κόλπου. Η παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης έχει στόχο να περιοριστεί ο αυξημένος γεωπολιτικός κίνδυνος που αντιμετωπίζουν τα εμπορικά πλοία και ιδιαίτερα τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο και ενεργειακά προϊόντα.

Κάλυψη πολιτικού κινδύνου

Η DFC καλείται να προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις χρηματοδότησης σε σχετικά χαμηλό κόστος, όπως επισημαίνεται στη δήλωση. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ναυτιλιακές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η παρέμβαση της αμερικανικής κυβέρνησης επιδιώκει να περιορίσει αυτή την επιβάρυνση και να διασφαλίσει τη συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας.

Πιθανή συνοδεία από το αμερικανικό Ναυτικό

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι, εφόσον απαιτηθεί, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειώνθα ξεκινήσει τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ.

Στη δήλωσή του, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας προς τον κόσμο, επισημαίνοντας ότι η οικονομική και στρατιωτική ισχύς της χώρας παραμένει καθοριστικός παράγοντας για τη σταθερότητα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.

Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών που συνδέονται με την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.

Η ανακοίνωση της Ουάσιγκτον αναμένεται να επηρεάσει τόσο τη ναυτιλιακή αγορά όσο και τις ενεργειακές αγορές, καθώς οποιαδήποτε πρωτοβουλία που μειώνει τον κίνδυνο διαταραχής στις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας συμβάλλει στη σταθερότητα του διεθνούς εμπορίου.

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