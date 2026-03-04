Το Ισραήλ διαλύει το αστυνομικό κράτος του Ιράν ώστε να ανοίξει τον δρόμο για εξέγερση

Ο στρατός του Ισραήλ στοχοποιεί το ιρανικό αστυνομικό κράτος που κατέστειλε βίαια τις διαδηλώσεις και σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, με την ελπίδα να ανοίξει τον δρόμο για μια λαϊκή εξέγερση που θα ανατρέψει το θεοκρατικό καθεστώς.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν στοχοποιήσει πρόσωπα υπεύθυνα για την εσωτερική ασφάλεια, από μέλη της παραστρατιωτικής δύναμης Basij έως ανώτερους αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός. Οι ΗΠΑ έχουν επίσης πλήξει ορισμένες υπηρεσίες εσωτερικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς στην Τεχεράνη, της ισχυρής οργάνωσης που είναι υπεύθυνη για την υπεράσπιση και τη διατήρηση του καθεστώτος.

Η Επαναστατική Φρουρά και οι μαχητές της Basij ήταν οι κύριοι υπαίτιοι της αιματηρής καταστολής κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών τον Ιανουάριο. Άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους, σκοτώνοντας χιλιάδες σε μία από τις πιο θανατηφόρες πολιτικές καταστολές παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες. Μονάδες της αστυνομίας και των υπηρεσιών πληροφοριών κατέστειλαν επίσης συγκεντρώσεις και προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν καταστήσει σαφές ότι επιδιώκουν να προκαλέσουν αρκετή ζημιά στο ιρανικό αστυνομικό κράτος από αέρος, ώστε ο λαός να μπορέσει να αναλάβει δράση στο έδαφος. Ενώ το Ισραήλ εδώ και καιρό αρκούνταν στην αποδυνάμωση της Τεχεράνης μέσω στρατιωτικών ενεργειών ή μυστικών επιχειρήσεων, Ισραηλινοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πλέον πρέπει να επιδιώξουν αλλαγή καθεστώτος.

Αυτό δεν θα είναι εύκολο μόνο μέσω της αεροπορικής ισχύος, λένε Ιρανοί αναλυτές.

«Αν το στοίχημα είναι ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα ολοκληρώσουν το έργο από πάνω, ενώ οι Ιρανοί θα το ολοκληρώσουν από κάτω, είναι ένα στοίχημα που δεν βασίζεται σε κανένα σαφές ιστορικό πρότυπο», δήλωσε ο Ali Vaez, διευθυντής του προγράμματος για το Ιράν στη Διεθνή Ομάδα Κρίσεων. «Επίσης αγνοεί την ανθεκτικότητα εδραιωμένων αυταρχικών συστημάτων όπως η Ισλαμική Δημοκρατία».

Μεταξύ των στόχων τις τελευταίες ημέρες ήταν τα κεντρικά της Tharallah της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς την Κυριακή, βασικό γρανάζι στον μηχανισμό καταστολής διαδηλώσεων των δυνάμεων. Σε περιόδους αναταραχής, η Tharallah συντονίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών, την αστυνόμευση και τη Basij, καθώς και τον ψυχολογικό πόλεμο.

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν επίσης τα κεντρικά των ειδικών μονάδων της ιρανικής αστυνομικής διοίκησης, γνωστής ως Faraja, η οποία είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο ταραχών και την καταστολή κοινωνικών αναταραχών. Το Ιράν αργότερα αναγνώρισε τον θάνατο του επικεφαλής πληροφοριών της Faraja, Golamreza Rezaian.

«Αυτοί οι φορείς ήταν υπεύθυνοι, μεταξύ άλλων, για την καταστολή διαδηλώσεων κατά του καθεστώτος μέσω βίαιων μέτρων και συλλήψεων πολιτών», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι Κούρδοι και άλλες εθνοτικές μειονότητες απειλή για την Ισλαμική Δημοκρατία

Κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ΗΠΑ–Ισραήλ έθεσαν επίσης στο στόχαστρο οργανισμούς ασφαλείας στις κουρδικές περιοχές του δυτικού Ιράν, που παραδοσιακά αποτελούν προπύργια αντικαθεστωτικών.

Οι Κούρδοι και άλλες εθνοτικές μειονότητες αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για την Ισλαμική Δημοκρατία. Διαθέτουν ισχυρή αίσθηση κοινότητας, βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές και συχνά είναι οπλισμένοι. Υπάρχουν επίσης Ιρανοί Κούρδοι μαχητές στο Ιράκ που θα μπορούσαν να περάσουν στο Ιράν εάν αποδυναμωθεί η ασφάλεια των συνόρων.

Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ανοιχτός στο να στηρίξει ομάδες στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να εκδιώξουν το καθεστώς, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι — μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις με τουλάχιστον ρητορική υποστήριξη από την Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ μίλησε την Κυριακή με Κούρδους ηγέτες, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν συχνά αναπτυχθεί σε μεγάλους αριθμούς στις κουρδικές περιοχές και κατέστειλαν βίαια διαδηλώσεις στη Σαναντάτζ τον Ιανουάριο. Τη Δευτέρα, η Επαναστατική Φρουρά έστειλε μηνύματα σε χρήστες κινητών τηλεφώνων στην πόλη ζητώντας από τους κατοίκους να αναφέρουν οποιαδήποτε μετακίνηση όπλων ή στρατιωτική δραστηριότητα, σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματος που κοινοποιήθηκε από τη Hengaw.

Το Ιράν βράζει από λαϊκή δυσαρέσκεια εδώ και δύο μήνες, τροφοδοτούμενη από συνεχιζόμενα οικονομικά προβλήματα, τη μακροχρόνια αντίθεση στους πολιτικούς και κοινωνικούς κανόνες της Ισλαμικής Δημοκρατίας και την οργή για τη δολοφονία διαδηλωτών τον Ιανουάριο. Πάνω από 7.000 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκροί από τους Ακτιβιστές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ.

Ακόμη κι αν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές αποδυναμώσουν την Τεχεράνη, το καθεστώς εξακολουθεί να διατηρεί μονοπώλιο στα όπλα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι μαχητές της Basij συνεχίζουν να περιπολούν στους ιρανικούς δρόμους. Μια ξένη στρατιωτική επέμβαση θα μπορούσε να ενισχύσει τη δημοτικότητα της Basij και της Επαναστατικής Φρουράς, ειδικά καθώς οι θάνατοι αμάχων συνεχίζουν να αυξάνονται.

Περισσότεροι από 555 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πάνω από 165 παιδιά, τα περισσότερα κορίτσια, τα οποία —σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα— σκοτώθηκαν σε δημοτικό σχολείο.

Μαζικές αποστασίες από το καθεστώς, εάν συμβούν, θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα.

Ο Τραμπ απηύθυνε έκκληση σε μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας να αποστατήσουν και δήλωσε ότι χιλιάδες έχουν ήδη επικοινωνήσει με την αμερικανική κυβέρνηση. «Καλώ την IRGC, τον ιρανικό στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα και να λάβουν πλήρη ασυλία ή να αντιμετωπίσουν βέβαιο θάνατο», δήλωσε την Κυριακή. «Θα είναι βέβαιος θάνατος».