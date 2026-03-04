ΗΠΑ: Επείγουσα προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς πολίτες στο Κατάρ - «Αποχωρήστε άμεσα»

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Κατάρ εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση, καλώντας όλους τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα χωρίς καθυστέρηση, σε μια κίνηση που αυξάνει την ανησυχία στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι η οδηγία αυτή ακολουθεί τη χθεσινή απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με την οποία διατάχθηκε η απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού της αμερικανικής κυβέρνησης και των οικογενειών τους, επικαλούμενο τον κίνδυνο άμεσης ένοπλης σύγκρουσης.

«Εάν είναι ασφαλές, οι Αμερικανοί θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Κατάρ τώρα», αναφέρεται στην επίσημη ανάρτηση της πρεσβείας στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι εναέριες και θαλάσσιες οδοί του Κατάρ παραμένουν κλειστές, ενώ η χερσαία διάβαση Salwa προς τη Σαουδική Αραβία παραμένει προς το παρόν ανοιχτή, προσφέροντας περιορισμένη δυνατότητα εξόδου.