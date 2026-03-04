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Στάρμερ: Κάλεσε τη Βρετανία να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
15:01 - 04 Μαρ 2026

Στάρμερ: Κάλεσε τη Βρετανία να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κάλεσε τη χώρα να παραμείνει ψύχραιμη μπροστά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για σαφή στρατηγική και σταθερότητα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της σύγκρουσης.      

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο σήμερα (4/3), ο Στάρμερ αναφέρθηκε στην έντονη ανησυχία που επικρατεί στη βρετανική κοινωνία.

«Γνωρίζω ότι ολόκληρη η χώρα ανησυχεί για την πιθανότητα κλιμάκωσης», τόνισε. «Πρέπει, επομένως, να κινηθούμε με σαφήνεια, σκοπό και ψυχραιμία».

Οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού έρχονται λίγες ημέρες μετά την έντονη κριτική του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αμφισβήτησε τη στήριξη του Λονδίνου στις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε στενό συντονισμό με την Ουάσινγκτον και αποκάλυψε πως εδώ και εβδομάδες έχουν τεθεί σε προ-ανάπτυξη στρατιωτικές δυνατότητες στην ευρύτερη περιοχή.

«Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μέσα που έχουν τεθεί σε ετοιμότητα περιλαμβάνουν συστήματα αεροπορικής άμυνας, δυνατότητες αντιμετώπισης drones, καθώς και μαχητικά F-35, ενισχύοντας την επιχειρησιακή παρουσία της Βρετανίας σε μια ιδιαίτερα εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία.

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