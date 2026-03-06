Πολιτική κρίση στο Κόσοβο: Η πρόεδρος Οσμάνι διαλύει τη Βουλή - Προς νέες εκλογές

Νέα πολιτική κρίση ξέσπασε στο Κόσοβο καθώς η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Βιόσα Οσμάνι, προχώρησε στη διάλυση της Βουλής λόγω της αδυναμίας εκλογής νέου προέδρου. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Σε δηλώσεις της, η Οσμάνι τόνισε ότι η απόφασή της αποτελεί συνταγματική υποχρέωση και κατηγόρησε τους βουλευτές για την κρίση: «Με αυτό το διάταγμα, εκπληρώνω τη συνταγματική μου υποχρέωση. Είναι μεγάλη ατυχία που οι βουλευτές δεν επέλεξαν το συμφέρον του Κοσόβου».

Αδυναμία εκλογής προέδρου

Η Βουλή του Κοσόβου δεν κατάφερε να ξεκινήσει τη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου καθώς στην αίθουσα δεν εμφανίστηκε ο απαιτούμενος αριθμός βουλευτών. Από τους 120 βουλευτές, θα έπρεπε να συμμετάσχουν τουλάχιστον 80 για να υπάρξει απαρτία, όμως εμφανίστηκαν μόνο 66 βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού. Απόντες ήταν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι 9 εκπρόσωποι της «Σερβικής Λίστας».

Για την εκλογή προέδρου απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων στις δύο πρώτες ψηφοφορίες και απλή πλειοψηφία στην τρίτη. Η πρόεδρος Οσμάνι υποστήριξε ότι η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή νέου προέδρου έληγε στις 5 Μαρτίου, δηλαδή 30 ημέρες πριν τη λήξη της θητείας της στις 4 Απριλίου. «Το Σύνταγμα δεν γράφτηκε για ερμηνείες που σχετικοποιούν τη βαρύτητα του», ανέφερε.

Διιστάμενες νομικές απόψεις

Οι απόψεις των νομικών για τη διάλυση της Βουλής διίστανται. Ορισμένοι, κυρίως από το κυβερνητικό στρατόπεδο, υποστηρίζουν ότι η Βουλή θα πρέπει να εκλέξει πρόεδρο εντός 60 ημερών από την έναρξη της συνεδρίασης για την εκλογή προέδρου. Η Οσμάνι όμως τόνισε ότι οι προθεσμίες του Συντάγματος είναι σαφείς και δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις.

Ιστορικό

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν στις 28 Δεκεμβρίου 2025, όταν επικράτησε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του Άλμπιν Κούρτι με 51% των ψήφων. Η περίοδος που προηγήθηκε είχε χαρακτηρίστεί από δεκάμηνη πολιτική αστάθεια λόγω αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Με τη διάλυση της Βουλής, το Κόσοβο εισέρχεται σε νέα φάση πολιτικής αναταραχής, καθώς οι πολίτες καλούνται να προσέλθουν ξανά στις κάλπες για να εκλέξουν νέα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ενώ η διαμάχη για την εκλογή προέδρου συνεχίζει να προκαλεί αβεβαιότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας.