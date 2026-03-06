«Γιατί σύρατε την περιοχή σε πόλεμο;»: Τρισ. δολάρια αραβικών επενδύσεων στις ΗΠΑ διακυβεύονται στον Κόλπο

Οι πλουσιότερες χώρες του Περσικού Κόλπου δεσμεύτηκαν το 2025 να διοχετεύσουν επενδύσεις τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να κερδίσουν την εύνοια του προέδρου Τραμπ και να ενισχύσουν τις σχέσεις τους.

Σήμερα, αυτή η θερμή οικονομική αγκαλιά βρίσκεται ξαφνικά υπό πίεση.

«Ποιος σας έδωσε την εξουσία να σύρετε την περιοχή μας σε έναν πόλεμο;» ρώτησε ο γνωστός επιχειρηματίας του Ντουμπάι, Khalaf Al Habtoor, σε ανάρτησή του στο X την Πέμπτη. Ο πρόεδρος, είπε, έβαλε τα κράτη του Κόλπου «στην καρδιά ενός κινδύνου που δεν επέλεξαν».

Καθώς το Ιράν ανταποδίδει στα αμερικανικά χτυπήματα εξαπολύοντας πυραύλους και drones εναντίον των αραβικών γειτόνων του στον Κόλπο, η προοπτική παρατεταμένης αναταραχής στα ενεργειακά πλούσια κράτη απειλεί να διαταράξει μια ολοένα βαθύτερη οικονομική σχέση.

Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ βρίσκονταν πίσω από μια έκρηξη επενδύσεων στις ΗΠΑ, αγκαλιάζοντας δημόσια τον Τραμπ περισσότερο από οποιονδήποτε πρόεδρο των ΗΠΑ στην πρόσφατη ιστορία, χάρη στα τεράστια οικονομικά τους αποθέματα.

Οι τεράστιες δεσμεύσεις των τριών χωρών—πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια συνολικά—χρησιμοποιήθηκαν από τον Τραμπ για να δείξει ένα κύμα επενδύσεων που κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ. Οι χώρες αυτές είχαν γίνει βασικές πηγές χρηματοδότησης για διάφορες προτεραιότητες του Τραμπ, από πρωτοβουλίες τεχνητής νοημοσύνης μέχρι ένα σχέδιο ανοικοδόμησης της Γάζας.

Η σύγκρουση «εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα και το ενδιαφέρον των χωρών του Κόλπου να επενδύσουν στις ΗΠΑ», δήλωσε η Rachel Ziemba, ανώτερη συνεργάτιδα στο Center for a New American Security, ένα think tank με έδρα την Ουάσινγκτον.

Αν συνεχιστεί, είπε η Ziemba, η σύγκρουση θα μπορούσε να αναστατώσει και τα οικονομικά των ίδιων των χωρών—μειώνοντας τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ ταυτόχρονα θα τις αναγκάσει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες. Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι λιγότερα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις στο εξωτερικό.

Η ανάρτηση του Al Habtoor, δισεκατομμυριούχου του Ντουμπάι που διοικεί τον όμιλο Al Habtoor Group, αποτελεί μια σπάνια απόκλιση από τις προσεκτικές δημόσιες δηλώσεις της εμιρατινής ελίτ.

Εκπρόσωπος του Al Habtoor δεν απάντησε σε αιτήματα της Wall Street Journal για σχόλιο.

Οι κυβερνήσεις των ΗΑΕ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ έχουν στρέψει την κριτική τους προς το Ιράν, διαμαρτυρόμενες ότι οι επιθέσεις σε αεροδρόμια και λιμάνια τους αποτελούν παραβίαση της κυριαρχίας τους και απειλούν ζωές αμάχων. Ωστόσο, πριν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν τις αεροπορικές επιδρομές τους, οι κυβερνήσεις του Κόλπου αντιστέκονταν στην προοπτική μιας αμερικανικής επίθεσης, φοβούμενες ότι θα μπορούσε να προκαλέσει μια περιφερειακή σύγκρουση που θα τις εμπλέξει.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

«Η κρατικά υποστηριζόμενη ιρανική τρομοκρατία δεν έβλαψε μόνο την Αμερική και τους Αμερικανούς, αλλά και τους συμμάχους μας—συμπεριλαμβανομένων άλλων χωρών του Κόλπου», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Πρόσθεσε ότι η επιχείρηση «απλώς διασφαλίζει τη σταθερότητα και το εμπόριο στην περιοχή».

Λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο πέρυσι, ο Τραμπ βρήκε πρόθυμους εταίρους στις μοναρχίες του Κόλπου. Το πρώτο μεγάλο ταξίδι του στο εξωτερικό ήταν την άνοιξη του 2025 με επίσκεψη στα τρία αυτά κράτη, όπου οι δεσμεύσεις επενδύσεων συνοδεύτηκαν από μεγαλοπρεπείς υποδοχές σε κόκκινα και λιλά χαλιά και πολυτελή δείπνα.

Έκτοτε, οι οικονομικές συναλλαγές με τον Κόλπο έχουν αυξηθεί ακόμη περισσότερο, όπως το σχεδιαζόμενο θεματικό πάρκο Disneyland στο Άμπου Ντάμπι και η δωρεά ενός μεγάλου αεροσκάφους από το Κατάρ.

Πολλές συμφωνίες συζητήθηκαν στο U.S.-Saudi Investment Forum στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο, όπου ο Τραμπ εξήρε τη στενή συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία.

Επιχειρήσεις όπως η εταιρεία private equity Blackstone και η εταιρεία λογισμικού Cisco Systems δεσμεύτηκαν για επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων στον Κόλπο.

Η οικογενειακή επιχείρηση του Τραμπ και στενοί συνεργάτες του έχουν επίσης συνάψει πολλές συμφωνίες εκεί, συγκεντρώνοντας κεφάλαια για επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων και private equity. Πύργοι κατοικιών με το brand Trump και πολυτελή γήπεδα γκολφ αναμένεται να εμφανιστούν στο Κατάρ, στην Τζέντα, στο Ριάντ και στο Ντουμπάι.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των χωρών του Κόλπου βρίσκονται επίσης πίσω από μια σειρά μεγάλων εξαγορών εταιρειών, όπως η εξαγορά ύψους 55 δισ. δολαρίων της εταιρείας videogames Electronic Arts με στήριξη της Σαουδικής Αραβίας, καθώς και η συμφωνία ταμείου του Άμπου Ντάμπι για την εξαγορά της διαφημιστικής εταιρείας Clear Channel Outdoor Holdings. Ταμεία και από τις τρεις χώρες στήριξαν επίσης την προσπάθεια της Paramount Skydance στα τέλη του περασμένου έτους να εξαγοράσει τη Warner Bros. Discovery.

Το πώς ακριβώς θα επηρεάσει η σύγκρουση τη ροή των χρημάτων εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, αλλά οι οικονομολόγοι έχουν ήδη αρχίσει να μειώνουν τις προβλέψεις τους για την περιοχή.

Η Capital Economics ανέφερε σε σημείωμα προς τους πελάτες της την Πέμπτη ότι θα μειώσει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη του ΑΕΠ της περιοχής του Κόλπου έως και κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, με την υπόθεση ότι η σύγκρουση θα διαρκέσει μόνο λίγες εβδομάδες. Η αβεβαιότητα μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες να καθυστερήσουν σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις, ανέφερε η εταιρεία.

Ορισμένοι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η κατάσταση θα ηρεμήσει σύντομα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος επιχειρήσεων της Blackstone, Jon Gray, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC νωρίτερα αυτή την εβδομάδα: «Το ένστικτό μου λέει ότι τελικά αυτό θα λυθεί. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους θα βγουν νικητές».





