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20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία
09:29 - 07 Μαρ 2026

20.000 ναυτικοί εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Περίπου 20.000 ναυτικοί εμπορικών πλοίων παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο, καθώς η στρατιωτική ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν έχει καταστήσει εξαιρετικά επικίνδυνη τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Η κατάσταση περιγράφηκε με σαφήνεια από τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, ο οποίος τόνισε ότι το στενό παραμένει τυπικά ανοικτό, αλλά στην πράξη η ναυσιπλοΐα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Το Στενό του Ορμούζ δεν έχει κλείσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλές για τα πλοία να πλέουν ή να επιχειρούν στην περιοχή», δήλωσε σε συνέντευξή του σε εφημερίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκατοντάδες πλοία εγκλωβισμένα

Όταν ξέσπασε η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, εκατοντάδες εμπορικά πλοία βρίσκονταν ήδη μέσα στον Περσικό Κόλπο και στα γύρω ύδατα.

Οι εκτιμήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας αναφέρουν ότι στην περιοχή βρίσκονταν:

  • Περίπου 150 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

  • Περίπου 450 δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου

  • Περίπου 200 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου

Τα περισσότερα από αυτά εκτελούν διεθνείς εμπορικές μεταφορές και κανονικά θα έπρεπε να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ για να βγουν στον Κόλπο του Ομάν και στη συνέχεια στον Ινδικό Ωκεανό.

Ωστόσο, οι απειλές από των Φρουρών της Επανάστασης ότι θα επιτεθούν σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από την περιοχή έχουν ουσιαστικά «παγώσει» τη ναυσιπλοΐα.

Πληρώματα εγκλωβισμένα στα πλοία

Σύμφωνα με τον IMO, οι άμεσες συνέπειες της κρίσης πλήττουν κυρίως τα πληρώματα των πλοίων.

Περίπου 20.000 ναυτικοί εμπορικών πλοίων βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα πλοία τους, ενώ επιπλέον 15.000 επιβάτες και μέλη πληρωμάτων βρίσκονται σε κρουαζιερόπλοια που επίσης παραμένουν στην περιοχή.

Τουλάχιστον έξι κρουαζιερόπλοια βρίσκονται ακόμη στον Περσικό Κόλπο, χωρίς δυνατότητα ασφαλούς αναχώρησης.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι πολλές αεροπορικές συνδέσεις στην περιοχή έχουν διακοπεί, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη και την αντικατάσταση πληρωμάτων ή τον επαναπατρισμό ναυτικών.

Ακόμη όμως και αν υπήρχαν πτήσεις, οι πλοιοκτήτες δύσκολα θα άφηναν πλοία αξίας δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς πλήρωμα.

Την ανησυχία του για την κατάσταση εξέφρασε και ο πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου Emanuele Grimaldi.

Σε δήλωσή του υπογράμμισε ότι οι ναυτικοί βρίσκονται σε κίνδυνο ενώ απλώς εκτελούν τη δουλειά τους.

«Οι ναυτικοί βρίσκονται σε ακραίο κίνδυνο στο Στενό του Ορμούζ και στη γύρω περιοχή, ενώ προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους. Χωρίς να φταίνε οι ίδιοι, η ζωή τους βρίσκεται τώρα σε σοβαρό κίνδυνο», ανέφερε.

Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη να λάβουν μέτρα για την προστασία των πληρωμάτων και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Εκτίναξη ασφαλίστρων πολεμικού κινδύνου

Ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα αφορά την ασφάλιση των πλοίων.

Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη αποσύρει την κάλυψη πολεμικού κινδύνου για πλοία που κινούνται στην περιοχή.

Όσες συνεχίζουν να παρέχουν τέτοια κάλυψη, έχουν αυξήσει τα ασφάλιστρα έως και πέντε φορές, κάτι που για πολλούς πλοιοκτήτες θεωρείται οικονομικά μη βιώσιμο.

Ο Γενικός Γραμματέας του IMO σημείωσε ότι η κατάσταση αυτή καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη συνέχιση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

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